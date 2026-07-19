ହସ୍ପିଟାଲରେ ବି ଜାରି ରହିଛି ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ଅନଶନ, ଜନ୍ତର-ମନ୍ତରରେ ଅଭିଜିତ ଦିପକେ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଆଜାଦଙ୍କ ଧାରଣା

ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କୁ ନେଇ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ବଡ଼ ଖବର ଆସିଛି। ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ମଧ୍ୟ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ନାମରେ ଏକ ସନ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଜନ୍ତର-ମନ୍ତରରେ ଅଭିଜିତ ଦିପକେ ଭୋକ ହରତାଳରେ ବସିଥିବା ବେଳେ ସାଂସଦ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଆଜାଦ ମଧ୍ୟ 'କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି'ର ଧାରଣାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି।

By Priyanka Das

Sonam Wangchuk : ଦେଶର ବିଶିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ଭୋକିଲା ହରତାଳ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ଏହି ସୂଚନା ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଆଙ୍ଗମୋ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୀତାଞ୍ଜଳି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଗତକାଲି ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ସୋନମଙ୍କୁ ଜନ୍ତର-ମନ୍ତରରୁ ଜବରଦସ୍ତ ଉଠାଇ ନେଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲା। ତାଙ୍କ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର, ଅକ୍ସିଜେନ ଲେବଲ ଏବଂ ନାଡ଼ି ସ୍ପନ୍ଦନ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅଛି। ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେତନାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଡାକ୍ତରମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମେଡିକାଲ ରିପୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ।

ଏମ୍ସ (AIIMS) ପ୍ରଫେସର ଦେଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅପଡେଟ୍
ଏମ୍ସର ଏମର୍ଜେନ୍ସି ମେଡିସିନ ବିଭାଗର ଆଡିସନାଲ ପ୍ରଫେସର ଡାକ୍ତର ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସୋନମଙ୍କ ଚେକଅପ୍ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶରୀରର ସମସ୍ତ ପାରାମିଟର ସ୍ୱାଭାବିକ ଅଛି। ତାଙ୍କୁ IV ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ଏବଂ IV ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ସ ନେବା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରମାନେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେତନାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ସାଧାରଣ ଭାବେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି।

ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସୋନମଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା
ସୋନମଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ଠିଆ ହେବା ଏବଂ ସୋନମ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଗୀତାଞ୍ଜଳି କହିଛନ୍ତି, ସୋନମ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ନିଜର ଆମରଣ ଅନଶନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ ୨୮ ଜୁନରୁ ଭୋକିଲା ହରତାଳରେ ବସିଥିଲେ। ଏବେ ‘କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି’ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଭିଜିତ ଦିପକେ ମଧ୍ୟ ଭୋକିଲା ହରତାଳରେ ବସିଛନ୍ତି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ମାତୃତ୍ୱରେ ଲାଗିଲା କଳଙ୍କ: ନିଜ ୪ ବର୍ଷର…

ଆମେରିକା ‘ମହା-ଶୈତାନ’ର ଦେଶ, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ…

ଜନ୍ତର-ମନ୍ତରରେ ସାଂସଦ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଆଜାଦ
ଗତ ରାତିରେ ଆଜାଦ ସମାଜ ପାର୍ଟି-କାଂଶୀରାମର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ସାଂସଦ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଆଜାଦ ଜନ୍ତର-ମନ୍ତରରେ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଜନ୍ତର-ମନ୍ତରରେ ଭୋକିଲା ହରତାଳରେ ବସିଥିବା ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଜବରଦସ୍ତ ହଟାଇ ଦେଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ପୋଲିସ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି।

ଜନ୍ତର-ମନ୍ତରରୁ ସଂସଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଭାଯାତ୍ରା
ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କୁ ଧାରଣା ସ୍ଥଳରୁ ହଟାଇବା ବିରୋଧରେ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବିରେ ‘କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି’ ଏବେ ସଂସଦ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବ। ଦିପକେ ଆସନ୍ତାକାଲି (୨୦ ଜୁଲାଇ) ସଂସଦ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବା ‘ସଂସଦ କୂଚ’ର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। କାଲିଠାରୁ ସଂସଦର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବାରୁ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତି ସମସ୍ତ ନେତା ଓ ସାଂସଦଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଦିଲ୍ଲୀରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି।

You might also like More from author
More Stories

ମାତୃତ୍ୱରେ ଲାଗିଲା କଳଙ୍କ: ନିଜ ୪ ବର୍ଷର…

ଆମେରିକା ‘ମହା-ଶୈତାନ’ର ଦେଶ, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ…

ଲିଓନେଲ ମେସିଙ୍କ ମହାରେକର୍ଡ ଧୂଳିସାତ୍ ! ଏହି…

ସୁପର ସଣ୍ଡେ-ସୁପର ଫାଇଟ୍: ଲର୍ଡସ୍‌ରେ ସିରିଜ୍…

1 of 31,152