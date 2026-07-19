ହସ୍ପିଟାଲରୁ ତୁଟିଲା ‘ଭରସା’, ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟରେ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ପତ୍ନୀ

ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ପତ୍ନୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସଫଦରଜଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲ ଉପରୁ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଉଠିଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କୁ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।

By Shiv Sankar Singh

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଲଦାଖର ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କୁ ଯଦି ଦିଲ୍ଲୀର ସଫଦରଜଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଏ, ତେବେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ରହିପାରେ ବୋଲି ସରକାରୀ ସୂତ୍ର କହିଛି। ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କୁ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟରେ କରିଥିବା ଅନୁରୋଧ ସହ ସରକାରୀ ସୂତ୍ର ଅସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଛି।

ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଆଙ୍ଗମୋ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ସଫଦରଜଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲ ଉପରୁ “ବିଶ୍ୱାସ ହରାଇଛନ୍ତି”। ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କାର ଦାବିରେ ତିନି ସପ୍ତାହ ଧରି ଅନଶନ କରିବା ପରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ଅଭାବ ଥିବା ନେଇ ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।

ତେବେ ସରକାରୀ ସୂତ୍ର କହିଛି ଯେ, ପୂର୍ବରୁ ଏହି ମାମଲାରେ ସେହି ହାଇକୋର୍ଟ ହିଁ ସରକାରଙ୍କୁ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ସେମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଏମ୍ସ ଓ ସଫଦରଜଙ୍ଗ ଭଳି ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ ତୁଳନାରେ ଭଲ ଚିକିତ୍ସା ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କିପରି କୁହାଯାଇପାରିବ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଖାଇବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଗ୍ୟାସ୍ ହୋଇଯାଉଛି କି, ଏହି…

ଭତ୍ତା ଅଭାବରୁ ରାଜ୍ୟରେ ୧୮ ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ…

ସରକାରୀ ସୂତ୍ର ଆହୁରି କହିଛି ଯେ, ଯଦି ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କୁ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେବା ପରେ କୌଣସି ଅଘଟଣ ଘଟେ, ତେବେ ଏହାର ଦାୟିତ୍ୱ କିଏ ନେବ? ସେମାନଙ୍କ ମତରେ, ଯେତେବେଳେ ସରକାରୀ ଉତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ସଂସ୍ଥାରେ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ରୋଗୀଙ୍କୁ କାହିଁକି ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଗଲା ବୋଲି ସରକାରଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ।

ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ ଜୁନ୍ ୨୮ ତାରିଖରୁ ଦିଲ୍ଲୀର ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ଅନଶନରେ ବସିଥିଲେ। ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ‘କକରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି’ ନାମକ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ସଂଗଠନର ଆନ୍ଦୋଳନର ଅଂଶ ଭାବେ ସେ ଏହି ଅନଶନ କରୁଥିଲେ।

ଗତକାଲି ସକାଳେ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥଳରୁ ହଟାଇ ସଫଦରଜଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ କୋର୍ଟ ସରକାରଙ୍କୁ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ କହିଥିଲେ।

ଏହାପରେ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଆଙ୍ଗମୋ କହିଥିଲେ ଯେ, ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆହୁରି ଖରାପ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ସଫଦରଜଙ୍ଗରୁ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେବା ପାଇଁ ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଜରୁରୀ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି।

ସେ ସଫଦରଜଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲରେ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ରହିବାକୁ “ବେଆଇନ ଅଟକ” ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି।

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, ୱାଙ୍ଗଚୁକ ଶିରା ମାଧ୍ୟମରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ତରଳ ପଦାର୍ଥ (IV ଫ୍ଲୁଇଡ୍), ମୁଖ୍ୟ ରିହାଇଡ୍ରେସନ୍ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଔଷଧ ନେବାକୁ ମନା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ନିୟମିତ ଭାବେ ନଜରରେ ରଖାଯାଉଛି ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବୁଝାଶୁଣା କରାଯାଉଛି।

ସୂତ୍ର କହିଛି ଯେ, ଗତକାଲି ହସ୍ପିଟାଲର ଉନ୍ନତ ପରୀକ୍ଷା ସୁବିଧାରେ ତାଙ୍କ ପୋଟାସିୟମ୍ ସ୍ତର ଦୁଇଥର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାସହ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଉପବାସ କରିବାର ଇତିହାସ ରହିଛି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି।

You might also like More from author
More Stories

ଖାଇବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଗ୍ୟାସ୍ ହୋଇଯାଉଛି କି, ଏହି…

ଭତ୍ତା ଅଭାବରୁ ରାଜ୍ୟରେ ୧୮ ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ…

୫୦ ଥର ଚେଷ୍ଟା ପରେ ବି ମିଳିଲାନି ସରକାରୀ…

ଏହି ଦେଶରେ ନାହିଁ ଗୋଟେ ବି ହେଲେ ଟ୍ରାଫିକ୍…

1 of 29,885