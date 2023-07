ଟ୍ୱିଟର ନାଁ ଏବଂ ବ୍ରାଣ୍ଡ ବଦଳାଇବେ ଏଲନ ମସ୍କ, ସମସ୍ତ ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼ାଇ ଦେବାକୁ ଦେଲେ ସୂଚନା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଟ୍ୱିଟର ମାଲିକ ଏଲନ ମସ୍କ ରବିବାର ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର ଘୋଷଣା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ଟ୍ୱିଟର ନାମ ବଦଳାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ମସ୍କ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ‘ଆମେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଟ୍ୱିଟର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମସ୍ତ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଅଲବିଦା କହିବୁ’। ସେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଟୁଇଟ୍‌ରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ‘ଯଦି ଆଜି ରାତିରେ ଏକ ଭଲ X ଲୋଗୋ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଏ, ତେବେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ବରେ ସକ୍ରିୟ ରହିବୁ।

And soon we shall bid adieu to the twitter brand and, gradually, all the birds

— Elon Musk (@elonmusk) July 23, 2023