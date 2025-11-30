Whatsappରେ ଲାଗିବ ତାଲା! ସିମ୍ ବାହାର କରୁ କରୁ ହୋଇଯିବ ବନ୍ଦ, ପ୍ରତି ୬ ଘଣ୍ଟାରେ ଅଗ୍ନିପରୀକ୍ଷା ଦେବ ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟର…
Whatsappରେ ଲାଗିବ ତାଲା! ସିମ୍ ବାହାର କରୁ କରୁ ହୋଇଯିବ ବନ୍ଦ
Whatsapp New Rule: ଯଦି ଆପଣ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍, ଟେଲିଗ୍ରାମ ଏବଂ ସ୍ନାପଚଟ୍ ଭଳି ମେସେଜିଂ ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର । ଭାରତ ସରକାର ସମ୍ପ୍ରତି ମେସେଜିଂ ଆପରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି।
ସରକାର ଏବେ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିବା ଭଳି ମେସେଜିଂ ଆପ୍ ଉପରେ କଠୋର ନିୟମ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହା ସିଧାସଳଖ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍, ଟେଲିଗ୍ରାମ ଏବଂ ସିଗନାଲ ଭଳି ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ।
ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦୂରସଂଚାର ବିଭାଗ (DoT) ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛି । DoT ସମସ୍ତ ମେସେଜିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ଯେ, ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଡିଭାଇସରେ ସକ୍ରିୟ ସିମ୍ କାର୍ଡ ବିନା ସେମାନଙ୍କର ସେବା ବ୍ୟବହାର ନକରିବା ପାଇଁ।
ସରକାରଙ୍କ ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ମେସେଜିଂ ଆପ୍ ଏବେ କେବଳ ସକ୍ରିୟ ସିମ୍ କାର୍ଡ ଥିବା ଡିଭାଇସରେ ଚାଲିପାରିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଚାଟିଂ, କଲ୍ କରିବା କିମ୍ବା ସକ୍ରିୟ ସିମ୍ ବିନା ୱେବ୍ ସଂସ୍କରଣ ବ୍ୟବହାର କରିବା କଷ୍ଟକର ହେବ।
ସରକାର ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସାଇବର ଠକେଇକୁ ରୋକିବା ଏବଂ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପରିଚୟ ଟ୍ରେସିଂରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଭାରତର ନୂତନ ଟେଲିକମ୍ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ସଂଶୋଧନ ନିୟମ, ୨୦୨୫ର ଅଂଶ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ, ଆପ୍-ଆଧାରିତ ଯୋଗାଯୋଗ ସେବାଗୁଡ଼ିକୁ ଟେଲିକମ୍-ଶୈଳୀର ନିୟମାବଳୀ ଅଧୀନକୁ ଅଣାଯାଇଛି।
ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଆପ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ୯୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ସିମ୍ କାର୍ଡଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ସେବା ସହିତ ନିରନ୍ତର ସଂଯୋଗିତ ରହିବ। ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ସିମ୍ କାର୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ଡିଭାଇସରେ ନିରନ୍ତର ସକ୍ରିୟ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ଯେଉଁମାନେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କିମ୍ବା ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ୱେବ୍ ଭଳି ବ୍ରାଉଜର ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଲଗ୍ ଇନ୍ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। DoT ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ଯେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଛଅ ଘଣ୍ଟାରେ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଲଗ୍ ଆଉଟ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ଲଗ୍ ଇନ୍ କରିବା ପାଇଁ QR କୋଡ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପୁନଃ-ପ୍ରମାଣୀକରଣ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ।
DoT ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଯୋଗାଯୋଗ ଆପ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବାର ପଦ୍ଧତି ସହିତ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଅଧିକାଂଶ ଆପ୍ ଆପ୍ ସଂସ୍ଥାପନ ସମୟରେ କେବଳ ଥରେ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତି। ଏହା ପରେ, SIM କାର୍ଡ କାଢ଼ିଦିଆଗଲେ କିମ୍ବା ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରହିଥାଏ।
ହ୍ୱାଟସଆପ୍ ଏବଂ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଭଳି ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକ ଉପଭୋକ୍ତା ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ଗୋପନୀୟତାକୁ କ୍ଷତି ନପହଞ୍ଚାଇ ଏହି ନୂତନ ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବା ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେବ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ୱେବ୍ ବ୍ରାଉଜରରେ ଲଗ୍ ଇନ୍ ରହିବାର ସୁବିଧା ହରାଇବା କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କର ସିମ୍ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇଗଲେ ଆପ୍ ଲକ୍ ହୋଇଯିବ ।