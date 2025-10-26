ବିଶ୍ୱକପରୁ ବିଦା ହେବାପରେ ଭାଙ୍ଗିପଡିଲେ ଏହି ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳି; ସହି ନପାରି ନେଇଗଲେ ସନ୍ୟାସ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ପୋଷ୍ଟ
ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୫ର ୨୭ତମ ମ୍ୟାଚ୍ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା।ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଯାତ୍ରା ଶେଷ ହୋଇଛି...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୫ର ୨୭ତମ ମ୍ୟାଚ୍ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ୮ୱିକେଟ୍ରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା।
ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଥିଲା ଯେତେବେଳେ କିୱି ଅଧିନାୟକ ସୋଫି ଡେଭାଇନ୍ ODI କ୍ରିକେଟ୍ରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଇଂଲଣ୍ଡର ଖେଳାଳିମାନେ ସୋଫି ଡେଭାଇନ୍ଙ୍କୁ ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର୍ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାର ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି।
ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଯାତ୍ରା ଶେଷ ହୋଇଛି:୨୦୨୫ ମହିଳା ଏକଦିବସୀୟ ବିଶ୍ୱକପ୍ ରୁ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଯାତ୍ରା ଶେଷ ହୋଇଛି। ସୋଫି ଡିଭାଇନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ନକଆଉଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ସେମାନେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଠାରୁ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଖେଳାଯାଇଥିବା ସାତଟି ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଜିତିଛି, ଚାରିଟି ହାରିଛି ଏବଂ ଦୁଇଟି ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଧୋଇଯାଇଛି।
ଏକ ଚମତ୍କାର କ୍ୟାରିଅର ଉପରେ ଏକ ନଜର:୩୬ ବର୍ଷୀୟା ସୋଫି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପାଇଁ ୧୫୯ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ୩୨.୬୬ ହାରରେ ୪୨୭୯ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ନଅଟି ଶତକ ଏବଂ ୧୮ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।
ଏହା ସହିତ, ସେ ୧୪୬ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୨୮.୧୨ ହାରରେ ୩୪୪୧ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେ ୨୧ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଶତକ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସେ ବୋଲିଂରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଦିନିକିଆରେ ୧୧୧ଟି ଏବଂ ଟି-୨୦ରେ ୧୧୯ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି।
ଇଂଲଣ୍ଡ ୮ ୱିକେଟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଲା:ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ୩୮.୨ ଓଭରରେ ୧୬୮ ରନ କରିଥିଲା। ସୋଫି ଡିଭାଇନ୍ ୩୫ ବଲରୁ ୨୩ ରନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଜବାବରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ୨୯.୨ ଓଭରରେ ୧୭୨/୫ ରନ କରି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିଥିଲା।