World Cup 2025: ଶେଷ ମ୍ୟାଚରେ ମାତ୍ର 23 ରନ୍… 19 ବର୍ଷର ODI କ୍ୟାରିୟର ଶେଷ, ଆଖିରେ ଲୁହ ନେଇ ମୈଦାନରୁ ବିଦା ହେଲେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍
ମାତ୍ର 23 ରନରେ 19 ବର୍ଷର ODI କ୍ୟାରିୟର ଶେଷ ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ICC ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ 2025ର 27ତମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଇଂଲଣ୍ଡ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିଥିଲା। ସେମିଫାଇନାଲ ଦୌଡ଼ରୁ ପୂର୍ବରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଏହି ଏଡିସନରେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ କିୱି ଦଳ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଥିଲା, କାରଣ ଏହା ସେ ODI ଫର୍ମାଟରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଖେଳିଥିଲେ। ପ୍ରକୃତରେ, ଏହି ଖେଳାଳି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ 2025 ପରେ ODI ରୁ ଅବସର ନେବେ। କିନ୍ତୁ, ସେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ODIରେ ସେମିତି ଖାସ କିଛି ହାସଲ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ।
ଏହି ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳିଙ୍କ ODI କ୍ୟାରିୟର ଶେଷ ହୋଇଗଲା
ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଅଧିନାୟିକା ସୋଫି ଡେଭାଇନ୍ ତାଙ୍କର ଶେଷ ODI ଖେଳିଥିଲେ। ପ୍ରକୃତରେ, ସୋଫି ଡେଭାଇନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ODI ବିଶ୍ୱକପ୍ ପରେ ଏହି ଫର୍ମାଟରୁ ଅବସର ନେବେ। ତଥାପି, ସେ T20 ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବା ଜାରି ରଖିବେ। ଏହି ମ୍ୟାଚରୁ ସୋଫି ଡେଭାଇନ୍ଙ୍କ ODI କ୍ୟାରିୟରର ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ତଥାପି, ସେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ 35 ବଲ୍ରେ କେବଳ 23 ରନ୍ କରିପାରିଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ଚୌକା ମାରିଥିଲେ।
36 ବର୍ଷୀୟ ସୋଫି ଡେଭାଇନ୍ଙ୍କ ODI କ୍ୟାରିୟର 2006 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେ ପ୍ରାୟ 19 ବର୍ଷ ଧରି ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପାଇଁ ODI କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ସେ ମୋଟ 159 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି ଏବଂ 32.66 ହାରରେ 4279 ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ODI କ୍ରିକେଟ୍ରେ 18 ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଏବଂ 9 ଶତକ ଅଛି। ଏହି ଶତକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ସମୟରେ ଆସିଥିଲା। ସେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ 112 ବଲ୍ର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ 111 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ, ସେ ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିବା ତୃତୀୟ ବୟସ୍କ ଖେଳାଳି ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି।
ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ୧୬୮ ରନରେ ଅଲଆଉଟ୍
ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ତାହାର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। ସେମାନେ ୩୮.୨ ଓଭରରେ ୧୬୮ ରନରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଜର୍ଜିଆ ପ୍ଲିମର ସର୍ବାଧିକ ୪୩ ରନ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେଲିଆ କେର ୩୫ ରନର ଅବଦାନ ରଖିଥିଲେ। ସୋଫି ଡିଭାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ୨୩ ରନ କରିଥିଲେ। ତଥାପି, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ୨୦ ରନ ସ୍କୋରରେ ପହଞ୍ଚି ପାରି ନଥିଲେ।