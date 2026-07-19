୫୦ ଥର ଚେଷ୍ଟା ପରେ ବି ମିଳିଲାନି ସରକାରୀ ଚାକିରି, ଶେଷରେ ଜୀବନ ହାରିଲେ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲିଷ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଛାତ୍ର

ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ନ ପାଇପାରିବା କାରଣରୁ ଅସହାୟ ହୋଇ ଜୀବନ ହାରିଲେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ବିଜେତା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଛାତ୍ର

By Shiv Sankar Singh

କାନପୁର : ଶିକ୍ଷାରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ପାଇଥିବା ୨୩ ବର୍ଷୀୟ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଛାତ୍ର ଆନନ୍ଦ କୁମାର ଶୁକ୍ରବାର କାନପୁରର ଗୁଜୈନୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ନିଜ ଭଡ଼ା ଘରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।

ଘରେ କାମ କରୁଥିବା ମହିଳା ସକାଳେ ଆସି କବାଟ ଭିତରୁ ବନ୍ଦ ଥିବା ଦେଖିଥିଲେ। ବାରମ୍ବାର ଡାକିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କୌଣସି ଉତ୍ତର ନମିଳିବାରୁ ସେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଓ ଗୋବିନ୍ଦ ନଗର ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ପୋଲିସ କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଘର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ଆନନ୍ଦଙ୍କୁ ସିଲିଂ ଫ୍ୟାନରେ ଝୁଲିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା।

ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ପୋଲିସ ଏକ ହାତଲେଖା ଚିଠି ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଥିଲା। ସେହି ଚିଠିରେ ଆନନ୍ଦ ବାରମ୍ବାର ନିଜ ବାପାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଥିଲେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଖାଇବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଗ୍ୟାସ୍ ହୋଇଯାଉଛି କି, ଏହି…

ଭତ୍ତା ଅଭାବରୁ ରାଜ୍ୟରେ ୧୮ ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ…

ଚିଠିରେ ସେ ଲେଖିଥିଲେ, “ସରି ପାପା। ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ମୁଁ ୫୦ ଥର ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସଫଳ ହୋଇପାରିଲି ନାହିଁ। ଦୟାକରି ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ।”

ପୋଲିସ କହିଛି, ଚିଠିରେ “ସରି” ଶବ୍ଦଟି ଅନେକ ଥର ଲେଖାଯାଇଥିଲା, ଯାହାରୁ ସେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ମାନସିକ ଚାପରେ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ୁଛି।

ଆନନ୍ଦ ୨୦୨୪ ମସିହାରେ କାନପୁରର ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜରୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ ବିଟେକ୍ ପାସ୍ କରିଥିଲେ। ସେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ୨୦୨୪ ଅଗଷ୍ଟ ୧୩ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ହାତରୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲେ।

ପାଠପଢ଼ା ଶେଷ କରିବା ପରେ ଆନନ୍ଦ ଏକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇବା ଆଶାରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ପ୍ରାୟ ୫୦ ଥର ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇପାରିନଥିବାରୁ ସେ ଗଭୀର ମାନସିକ ଚାପରେ ରହୁଥିଲେ ବୋଲି ପୋଲିସ କହିଛି।

ଘଟଣା ସମୟରେ ଆନନ୍ଦଙ୍କ ବାପା ରାଜକୁମାର ଓ ତାଙ୍କ ଜେଜେବାପା ବିହାରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଆନନ୍ଦଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ବିବାହ ପାଇଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବାକୁ ସେଠାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ରାଜକୁମାର ଏକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀରୁ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ବିହାରର ବକ୍ସର ଜିଲ୍ଲାର ବାସିନ୍ଦା।

ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ପ୍ରଥମେ ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ସହ ବିହାର ଯିବାର ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯାତ୍ରାର କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଘରେ ରହିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ବିହାରରେ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକତା କରୁଛନ୍ତି।

ଗୋବିନ୍ଦ ନଗର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଅଶୋକ କୁମାର ଦୁବେ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, ସରକାରୀ ଚାକିରି ପରୀକ୍ଷାରେ ବାରମ୍ବାର ବିଫଳ ହେବା କାରଣରୁ ଆନନ୍ଦ ଅବସାଦରେ ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଘଟଣାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି।

You might also like More from author
More Stories

ଖାଇବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଗ୍ୟାସ୍ ହୋଇଯାଉଛି କି, ଏହି…

ଭତ୍ତା ଅଭାବରୁ ରାଜ୍ୟରେ ୧୮ ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ…

ଏହି ଦେଶରେ ନାହିଁ ଗୋଟେ ବି ହେଲେ ଟ୍ରାଫିକ୍…

ଏଥର କିଷାନ ନିଧିର କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପ୍ରଥମେ ଏହି…

1 of 29,885