ଶାମିଙ୍କୁ ଦଳକୁ ଆଣନ୍ତୁ..ଏବେବି ସମୟ ଅଛି; ଗମ୍ଭୀର ମୋ କଥା ଶୁଣିଥିବେ ନଚେତ ପୁଣି ହାରିବ! କାହିଁକି ଏମିତି କହିଲେ ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି
କୋଲକାତା ଟେଷ୍ଟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦ୍ୱାରା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପରାଜୟ ପରେ, ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କୋଲକାତା ଟେଷ୍ଟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦ୍ୱାରା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପରାଜୟ ପରେ, ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବେ ସ୍ପିନିଂ ଟ୍ରାକ୍ ନିର୍ମାଣ ବନ୍ଦ କରିବା ଉଚିତ?
ଯେତେବେଳେ କୋଲକାତା ଟେଷ୍ଟ ମାତ୍ର ତିନି ଦିନରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତ ୩୦ରନରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ଇଡେନ୍ ପିଚ୍ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିଲା। ତଥାପି, କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ୍ ସଭାପତି ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି ସେହି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ସିଧାସଳଖ ଖାରଜ କରିଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ।
“ପିଚ୍ ସହିତ ଖେଳନ୍ତୁ ନାହିଁ, କେବଳ ଖେଳନ୍ତୁ: ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି କହିଥିଲେ ଯେ ଇଡେନ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ସ ପିଚ୍ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଥିଲା ଯାହା ଭାରତୀୟ ଦଳ ଦାବି କରିଥିଲା। ଗାଙ୍ଗୁଲି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯାହା କହିଥିଲେ ତାହା ଅଧିକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଥିଲା। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପରିଚାଳନାକୁ ସେମାନଙ୍କ ଘରୋଇ ପଡ଼ିଆରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ପିଚ୍ ସହିତ ଟାମ୍ପରିଂ ବନ୍ଦ କରିବା ଉଚିତ।
ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ଏବଂ CAB ସଭାପତିଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଏକ ପିଚ୍ ଏପରି ହେବା ଉଚିତ ଯାହା ଭଲ ଖେଳେ, ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ବୋଲର ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଫର୍ମ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହା ଏପରି ଏକ ପିଚ୍ ହେବା ଉଚିତ ଯାହା ୩୫୦ରୁ ଅଧିକ ରନ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ ଏବଂ ବୋଲରମାନଙ୍କୁ ୱିକେଟ୍ ନେବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇପାରିବ।
ଶାମିକୁ ଆଣ… ଆଶା କରୁଛି ଗମ୍ଭୀର ଶୁଣୁଛନ୍ତି: ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ଶୁଣିବେ। ସେ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କୁ ପିଚ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିଜ ବୋଲିଂ ଶକ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଦଳରେ ବୁମରାହ ଏବଂ ସିରାଜ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ବୋଲିଂ କରୁଛନ୍ତି। ତଥାପି, ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଶାମିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଣାଯିବା ଉଚିତ, ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଭାରତ ପାଇଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତାଇବାର କ୍ଷମତା ଅଛି। ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କ ଏହି ବୟାନ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ସେ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପିଚ୍ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଦାବିରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ।
ଗମ୍ଭୀର ପିଚ୍ ବିଷୟରେ କ’ଣ କହିଥିଲେ: କୋଲକାତା ଟେଷ୍ଟ ପରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ପିଚ୍ ଉପରେ ମତାମତ ଦେଇ କହିଥିଲେ, “ପିଚ୍ ଠିକ୍ ସେ ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲେ ତାହା ଥିଲା। କ୍ୟୁରେଟର ବହୁତ ସହାୟକ ଥିଲେ। ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ତୁମେ ଭଲ ଖେଳିବ ନାହିଁ, ତେବେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ୧୨୪ ରନ୍ ଏକ ପିଛା କରିହେବ ସ୍କୋର ଥିଲା। ପିଚ୍ ସହିତ କିଛି ଭୁଲ ନଥିଲା।”
ତଥାପି, ଗମ୍ଭୀର ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଯେତେ ସମର୍ଥନ କଲେ ମଧ୍ୟ, ସତ୍ୟକୁ ଲୁଚାଇ ରଖାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ସିରିଜରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଘଟିଥିଲା। ଭାରତୀୟ ଦଳ ସ୍ପିନ୍-ଅନୁକୂଳ ପିଚ୍ ଦାବି କରିଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ପରିଣାମ ଭୋଗିଥିଲା।