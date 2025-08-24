ଏସିଆ କପ ପୂର୍ବରୁ ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କୁ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ, କୋଚ ଗୌତମ…

By Manash Ranjan Padhan

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଲିଗ୍ SA20 ର ନୂତନ ସିଜିନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଅଧିନାୟକ ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କୁ ପ୍ରିଟୋରିଆ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଦଳ IPL ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସର ଏକ ସହଯୋଗୀ ଦଳ।

ଏହି ଦୁଇଟି ଦଳ JSW ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଏବଂ GMR ଦ୍ୱାରା ମାଲିକାନା। ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଦେଶରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଲିଗ୍‌ଗୁଡ଼ିକର ନାମ IPL ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍‌ର ନାମ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏବଂ ଏହି ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ IPL ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍‌ର ମାଲିକମାନେ ମଧ୍ୟ କିଣିଛନ୍ତି।

ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ହେଲେ

ପ୍ରିଟୋରିଆ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କୁ ନୂତନ ସିଜିନ୍ ପାଇଁ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରିଟୋରିଆ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କୁ ରାଜକୁମାର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୋଷ୍ଟ ସହିତ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ‘ପ୍ରିନ୍ସ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ଶିବିରକୁ ରାଜକୀୟ ଭଡ଼ା ଆଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ’।

ଏହି ପୋଷ୍ଟରେ ଆହୁରି ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ‘ଆମେ ଏହା ଜଣାଇ ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି ଆମର ନୂତନ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ’। ଏହା ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ‘ସେଞ୍ଚୁରିଅନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି’। ଗାଙ୍ଗୁଲି ପୂର୍ବରୁ ଆଇପିଏଲରେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲସର ପରାମର୍ଶଦାତା ଥିଲେ ଏବଂ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରିଟୋରିଆ କ୍ୟାପିଟାଲସର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ କରାଯାଇଛି।

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Pretoria Capitals (@pretoriacapitals)

ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଲିଗରେ ୧୩ ଜଣ ଭାରତୀୟ
ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଟି୨୦ ଲିଗର ଏହା ଚତୁର୍ଥ ସିଜିନ। ୧୩ ଜଣ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ମଧ୍ୟ ଏହି ଲିଗରେ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ଭାରତର ସେହି ଖେଳାଳିମାନେ ବିଦେଶୀ ଲିଗର ଅଂଶ ହୋଇପାରିବେ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ନେଇସାରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଭାରତ ଏବଂ ଆଇପିଏଲ ପାଇଁ ଖେଳିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥର ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ଲିଗରେ ପୀୟୁଷ ଚାୱଲାଙ୍କୁ ଖେଳିବାର ଦେଖାଯାଇପାରିବ।

