ରାଗିଗଲେ ଦାଦା: କହିଲେ – ମୋତେ କୌଣସି ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ କହିନାହାନ୍ତି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ
ଗାଙ୍ଗୁଲି ନିଜ ଚିଠିରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ମଧ୍ୟ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଖବର ପ୍ରକାଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି କଥା ସତ କି ମିଛ ତାହା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଜରୁରୀ ଥିଲା
କୋଲକାତା: ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି ଆଜିକାଲି ଏକ ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ବିବାଦରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏକ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଦାବି କରିଛି, ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କର ଏକ ବିଶେଷ ବାର୍ତ୍ତା ୟୁସୁଫ୍ ପଠାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି ଗାଙ୍ଗୁଲି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଗାଙ୍ଗୁଲି ନିଜେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସି ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରକୁ ମିଛ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି।
ଜୁନ୍ ୪ ତାରିଖରେ କୋଲକାତାର ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠାରେ ଏକ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଏହି ଖବରରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ତରଫରୁ ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି ବହରମପୁର ଲୋକସଭା ଆସନର ସାଂସଦ ୟୁସୁଫ୍ ପଠାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଗାଙ୍ଗୁଲି କଥିତ ଭାବେ ପଠାନଙ୍କୁ ସାଂସଦ ପଦ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ।
ଏହା ପଛର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦର୍ଶାଯାଇଛି, ଯଦି ୟୁସୁଫ୍ ପଠାନ ଏହି ଆସନ ଖାଲି କରନ୍ତି, ତେବେ ସେଠାରେ ଉପ-ନିର୍ବାଚନ ହେବ । ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ନିଜେ ସେହି ଆସନରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିପାରିବେ। ଖବରରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଥିଲା, ୟୁସୁଫ୍ ପଠାନ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଥିଲେ।
ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି କ’ଣ କହିଲେ?
ଶନିବାର ଗାଙ୍ଗୁଲି ସମସ୍ତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂସ୍ଥାକୁ ଏକ ଆଧିକାରିକ ଚିଠି ଲେଖି ଏହି ଖବରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିଛନ୍ତି, ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ କହିନାହାନ୍ତି। ୟୁସୁଫ୍ ପଠାନଙ୍କୁ ଆସନ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ କହିନାହାନ୍ତି । ଏହାଛଡ଼ା ସେ ୟୁସୁଫ୍ ପଠାନଙ୍କ ସହ କେବେ କୌଣସି ଯୋଗାଯୋଗ କରିନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଏଭଳି କୌଣସି ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚାଇ ନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ(ଗାଙ୍ଗୁଲି) କୌଣସି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇନାହାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ୟୁସୁଫ୍ ପଠାନ ମନା କରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଉଠୁନାହିଁ। ଗାଙ୍ଗୁଲି ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ସେ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ମାମଲାରେ ଜଡ଼ିତ ରହିନାହାନ୍ତି।
ଗଣମାଧ୍ୟମ ଉପରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଗାଙ୍ଗୁଲି
ଗାଙ୍ଗୁଲି ନିଜ ଚିଠିରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ମଧ୍ୟ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଖବର ପ୍ରକାଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି କଥା ସତ କି ମିଛ ତାହା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଜରୁରୀ ଥିଲା। ସତ୍ୟ ନଜାଣି ଏଭଳି ଖବର ପ୍ରକାଶ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ । ଏହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭୁଲ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି।