କ୍ରିକେଟରେ ପୁଣି ଚାଲିବ ‘ଦାଦାଗିରି’, ପୁଣି ଥରେ ବସ୍ ହେଲେ ଗାଙ୍ଗୁଲି, ୬ ବର୍ଷ ପରେ ଘର ବାହୁଡ଼ା

ଙ୍ଗୁଲି ପୁଣି ଥରେ କ୍ରିକେଟ୍ ମୁଖ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡର ନୂତନ ସଭାପତି ଚୟନ ନେଇ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟରେ, ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଅଧିନାୟକ ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି ପୁଣି ଥରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି।

ଭାରତୀୟ ବୋର୍ଡ ସଭାପତି ଗାଙ୍ଗୁଲି ପୁଣି ଥରେ କ୍ରିକେଟ୍ ମୁଖ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଥର, ସେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ନୁହେଁ, ବରଂ ତାଙ୍କ ଗୃହ ରାଜ୍ୟ ବଙ୍ଗଳାର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି।

ଗାଙ୍ଗୁଲି ପୁଣି ଥରେ କ୍ରିକେଟ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଫ୍ ବଙ୍ଗଳା (CAB)ର ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସୋମବାର, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 22 ତାରିଖରେ, ସେ CABର ବାର୍ଷିକ ସାଧାରଣ ବୈଠକରେ (AGM) ସଭାପତି ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ସଂଘର ନେତୃତ୍ୱର କ୍ରମାଗତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ।

CABର 94ତମ AGM କୋଲକାତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କୁ ପୁନଃପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ବିନା ନିର୍ବାଚିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥିବା କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇଛି।

ଗାଙ୍ଗୁଲି ଛଅ ବର୍ଷ ପରେ ଏବେ ବଙ୍ଗଳା କ୍ରିକେଟ୍ ମୁଖ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ପୂର୍ବରୁ 2015 ରୁ 2019 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଭାପତି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତା’ପରେ, 2019 ରେ, ସେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡର ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତିନି ବର୍ଷ ପାଇଁ BCCI ସଭାପତି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ।

ବିସିସିଆଇ ସମ୍ବିଧାନ ଯୋଗୁଁ, ଗାଙ୍ଗୁଲି ଗତ ତିନି ବର୍ଷ ଧରି ଏକ କୁଲିଂ-ଅଫ୍ ପିରିୟଡ୍ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିଲେ, ଏବଂ ଏହା ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ, ସେ CAB ସଭାପତି ଭାବରେ ପୁନଃନିଯୁକ୍ତ ହେଲେ।

ଇଡେନ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ସକୁ 100,000 ଦର୍ଶକ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଭାବରେ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ କରାଯିବ
ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ସ୍ନେହାଶିଷ ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେଇଥିଲେ, ଯିଏ ଗତ ତିନି ବର୍ଷ ଧରି କ୍ରିକେଟ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲର ସଭାପତି ଥିଲେ। ଛଅ ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବା ପରେ ସ୍ନେହାଶିଷଙ୍କୁ ପଦ ଛାଡିବାକୁ ପଡିଲା।

ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ପଦବୀକୁ ଫେରିବା ପରେ, ଗାଙ୍ଗୁଲି କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଇଡେନ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ସ ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ଏହାର ପୂର୍ବ ଗୌରବ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।

ଏହାର କ୍ଷମତା 100,000 ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ। ପ୍ରାୟ ଦେଢ଼ ଦଶନ୍ଧି ପୂର୍ବେ, ଇଡେନ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ସର କ୍ଷମତା 100,000 ରୁ ଅଧିକ ଥିଲା, ଯାହା ଏହାକୁ ଭାରତର ସର୍ବବୃହତ ଷ୍ଟାଡିୟମ କରିଥିଲା। ତଥାପି, ଗାଙ୍ଗୁଲି ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ଏହି ଯୋଜନା କେବଳ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷର T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ।

କୋଲକାତାକୁ ପ୍ରମୁଖ ମ୍ୟାଚ୍ ଫେରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ
ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ମଧ୍ୟ ଏହି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ 2026 ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ପ୍ରଥମ। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର କେତେ ଏବଂ କେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ କୋଲକାତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ଅଛି। ସଂଯୋଗବଶତଃ, CABକୁ ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କୋଲକାତାକୁ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ ଫେରିବା ସହିତ ମେଳ ଖାଉଛି।

ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ନଭେମ୍ବରରେ କୋଲକାତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହା ଛଅ ବର୍ଷ ପରେ ଇଡେନରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ। ଶେଷ ଟେଷ୍ଟ ନଭେମ୍ବର 2019ରେ ଭାରତ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଭାରତରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦ୍ୱାରା ଖେଳାଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଦିବାରାତ୍ର ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା।

ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କ CAB ସଭାପତି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମୟରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଇଡେନକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ BCCI ସଭାପତି ହେବାର କିଛି ଦିନ ପରେ ସଫଳତାର ସହ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା।

