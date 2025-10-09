ରୋହିତ ଅଧିନାୟକରୁ ବାଦ ପଡ଼ିବା ନିଷ୍ପତିକୁ ନେଇ ଦାଦା ଦେଲେ ବଡ଼ ବୟାନ, ଗିଲ୍ଙ୍କୁ ନେଇ କହିଲେ ଏମିତି
ଓଡ଼ିଶାଭାସ୍କର: ଭାରତୀୟ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି, ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କୁ ODI ଫର୍ମାଟ୍ ପାଇଁ ନୂତନ ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଅଜିତ ଅଗରକର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଆଗାମୀ ODI ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ଅଜିତ ଅଗରକର ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିବାର କାରଣ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦର୍ଶାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ 2027 ODI ବିଶ୍ୱକପ୍ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ।
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି ଏବେ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ODI ଅଧିନାୟକତ୍ୱରୁ ହଟାଇବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି, ଚୟନ କମିଟିର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଠିକ୍ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।
ଶୁଭମନ ଗିଲ ମଧ୍ୟ 40 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଏହାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ।
ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି, ଭାରତୀୟ ODI ଦଳର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ତାଙ୍କ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 40 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଏହା ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡିବ।
କ୍ରୀଡ଼ା ଜଗତରେ ସମସ୍ତେ ଏପରି ଦିନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଗିଲଙ୍କୁ ଏବେ ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଖରାପ ନୁହେଁ। ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ସେ ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଠିକ୍।
ରୋହିତ ଏବେ ଜଣେ ଖେଳାଳି ଭାବରେ ଖେଳିବେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ନୂତନ ଅଧିନାୟକଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଏବଂ ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ରୋହିତ ଜଣେ ଚମତ୍କାର ଅଧିନାୟକ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ଟାଇଟଲ ଜିତିଛି।
ତଥାପି, 2027 ODI ବିଶ୍ୱକପକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ, ଯେତେବେଳେ ରୋହିତ ସେତେବେଳକୁ 40 ବର୍ଷ ବୟସର ହେବେ, ଗିଲଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଠିକ୍।
ଗିଲ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତରେ ତାଙ୍କର ODI ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ଡେବ୍ୟୁ କରିବେ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରୋଇ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଦୁଇ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଖେଳୁଛି, ଯାହା ପରେ ସେମାନେ ସୀମିତ ଓଭର ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଯିବେ।
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅକ୍ଟୋବର 19 ରୁ ଆୟୋଜକ ଦଳ ବିପକ୍ଷରେ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ODI ସିରିଜ୍ ଖେଳିବ, ଯେଉଁଠାରେ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହି ଫର୍ମାଟରେ ତାଙ୍କର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ଦାୟିତ୍ୱ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଗିଲଙ୍କ ଏକ ଦୃଢ଼ ODI ବ୍ୟାଟିଂ ରେକର୍ଡ ଅଛି, ସେ 55 ମ୍ୟାଚ୍ ରେ 2775 ରନ କରିଛନ୍ତି।