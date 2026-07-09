ICC ‘Hall of Fame’ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବେ ସୌରଭ , ଜୟ ଶାହାଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ଧନ୍ୟବାଦ
ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ ୧୧ ତାରିଖରେ ଆଇସିସି (ICC) ହଲ୍ ଅଫ୍ ଫେମରେ ସାମିଲ ହେବେ। ଏହି ସମ୍ମାନ ପାଇବାରେ ସେ ୧୨ତମ ଭାରତୀୟ ହେବେ।
କୋଲକାତା: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି ଆଇସିସି (ICC) ହଲ୍ ଅଫ୍ ଫେମରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ନିଜର ୫୪ତମ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ସେ କ୍ରିକେଟ ଜଗତର ଏହି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ମାନ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାସହ ଏହି ବାମହାତୀ ବ୍ୟାଟର ଏହି ଗୌରବ ହାସଲ କରିବାରେ ୧୨ତମ ଭାରତୀୟ ଏବଂ ୧୦ମ ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ କ୍ରିକେଟର ହେବେ। ଆଇସିସିର ବାର୍ଷିକ ସମ୍ମିଳନୀ ପରେ ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ ୧୧ ଶନିବାର ଦିନ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍ସବରେ ତାଙ୍କୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଏହି ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ।
ବିଶେଷ କରି ଗାଙ୍ଗୁଲି ପୂର୍ବରୁ ହଲ୍ ଅଫ୍ ଫେମରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ମହାନ ଖେଳାଳି ସୁନୀଲ ଗାଭାସ୍କର, ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର, ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ଼, ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସେହୱାଗ, ବିଶନ ସିଂ ବେଦୀ, କପିଲ ଦେବ, ଅନିଲ କୁମ୍ବଲେ, ବିନୁ ମାଙ୍କଡ଼, ଡାଏନା ଏଡୁଲଜି, ନୀତୁ ଡେଭିଡ୍ ଏବଂ ଏମଏସ ଧୋନିଙ୍କ ଭଳି ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ତାଲିକାରେ ସାମିଲ ହେବେ।
ଏହି ସୂଚନା ମିଳିବା ପରେ ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ପରିଷଦ (ICC) ଏବଂ ଏହାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜୟ ଶାହଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି।
ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ମତେ ହଲ୍ ଅଫ୍ ଫେମରେ ସାମିଲ କରିଥିବାରୁ ଆଇସିସି ଏବଂ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜୟ ଶାହଙ୍କୁ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହା ଏକ ବଡ଼ ସମ୍ମାନ। ହଲ୍ ଅଫ୍ ଫେମରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା ୧୦ ଜଣ ପୁରୁଷ ଭାରତୀୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ହେବା ଏବଂ କିଛି ମହାନ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ ଏହି ତାଲିକାରେ ସାମିଲ ହେବା ସତରେ ଅଦ୍ଭୁତ।”
ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ୟାରିୟର ତାଙ୍କୁ ଭାରତର ଜଣେ ଅତି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କ୍ରିକେଟର ଭାବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଥିଲା। ସେ କେବଳ ଜଣେ ଜବରଦସ୍ତ ବ୍ୟାଟର ନଥିଲେ, ବରଂ ୨୦୦୦ ଦଶକର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଚେହେରା ଓ ମନୋଭାବ ବଦଳାଇବାରେ ଜଣେ ସଫଳ ଅଧିନାୟକ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ସେ କ୍ରିକେଟର ସମସ୍ତ ତିନୋଟି ଫର୍ମାଟରେ ମୋଟ ୧୮,୫୭୫ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ୩୮ଟି ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।
ସେ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରରେ ୧୧୩ଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ୪୨.୧୭ ହାରରେ ୧୬ଟି ଶତକ ସହ ୭,୨୧୨ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଦିନିକିଆ (ODI) କ୍ରିକେଟରେ କୋଲକାତାର ବେହାଲାରେ ଜନ୍ମିତ ଏହି ଖେଳାଳି ୩୧୧ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ୪୧.୦୨ ହାରରେ ୨୨ଟି ଶତକ ସହ ୧୧,୩୬୩ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି।
କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ନେବା ପରେ ଗାଙ୍ଗୁଲି କ୍ରିକେଟ ପ୍ରଶାସକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ବିସିସିଆଇ (BCCI)ର ସଭାପତି ହୋଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ (CAB)ର ମୁଖ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏସଏ୨୦ (SA20) ଲିଗ୍ରେ ‘ପ୍ରିଟୋରିଆ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ’ର ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ଗତ ସଂସ୍କରଣରେ ଦଳ ଫାଇନାଲ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଗାଙ୍ଗୁଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେ ଅତି ଲୋକପ୍ରିୟ ଟିଭି ଆଙ୍କର/ଉପସ୍ଥାପକ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଏହି ୫୪ ବର୍ଷୀୟ ପୂର୍ବତନ ଖେଳାଳି ଆସନ୍ତା ସିଜନରେ ଆଇପିଏଲ୍ ଟିମ୍ ‘ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ’ର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ କରାଯାଇପାରେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବତନ ସହଖେଳାଳି ଯୁବରାଜ ସିଂଙ୍କୁ ବ୍ୟାଟିଂ କୋଚ୍ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।