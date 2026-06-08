ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଡେବ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ, କାହିଁକି ଏମିତି କହିଲେ ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି

ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ମାତ୍ର ୧୫ ବର୍ଷ ବୟସରେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ କ୍ରିକେଟରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ହେବା, IPLରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଏବଂ ତା’ପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା କିପରି ଅନୁଭବ ହୁଏ ତାହା ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ।

ବୈଭବଙ୍କ ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ଭଲ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି ସତର୍କତାର ଏକ ଶବ୍ଦ ଜାରି କରିଛନ୍ତି, ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ IPL ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି।

ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ବ୍ୟତୀତ, ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ୨୦୨୬ ଏସୀୟ କ୍ରୀଡା ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ସାର ଟଙ୍କା ନାହିଁ… ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁନି;…

ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ମାମଲାରେ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ଆବେଦନ…

ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି କହିଛନ୍ତି ଯେ ବୈଭବ ମାତ୍ର ୧୫ ବର୍ଷ ବୟସର ଏବଂ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଚମତ୍କାର ଆଶା କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ବୈଭବଙ୍କୁ ଏବେ ବି ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ବାକି ଅଛି ଏବଂ ସେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଚାପ ଅନୁଭବ କରିବେ ନାହିଁ।

ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ:

ସମ୍ବାଦ ସରବରାହ ଗାଙ୍ଗୁଲି ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ପରିସ୍ଥିତି ଭାରତର ପରିସ୍ଥିତିଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହେବ ଏବଂ ସ୍ୱିଙ୍ଗିଂ ବଲ ଖେଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର।

ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି କହିଛନ୍ତି, “ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଖେଳିବା ଭିନ୍ନ ଏବଂ ଏବେ ସେମାନେ ଏପରି ପିଚ୍ ରେ ଖେଳିବେ ଯାହା ଏଠାକାର ପିଚ୍ ପରି ନୁହେଁ। ବଲ ସ୍ୱିଙ୍ଗ୍ ହେବ, ଅଧିକ ବାଉନ୍ସ ହେବ ଏବଂ ନୂତନ ବଲ ଗତି କରିବ, ତେଣୁ ସେଠାରେ ପରିସ୍ଥିତି ଭିନ୍ନ ହେବ; ହେଲେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୈଭବଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରତିଭାର ଅଭାବ ନାହିଁ।”

କୌଣସି ଚମତ୍କାର ଆଶା କରନାହିଁ:

ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ସ୍ଥିର ହେବା ପାଇଁ ସମୟ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ। ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କ ମତରେ, ୧୫ ବର୍ଷୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କଠାରୁ ତୁରନ୍ତ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ଆଶା କରିବା ଭୁଲ ହେବ।

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଜୁନ୍ ୨୬ ଏବଂ ଜୁନ୍ ୨୮ରେ ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ଖେଳିବ; ଏହି ସିରିଜ୍ ସମୟରେ ବୈଭବଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଡେବ୍ୟୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ଏହା ପରେ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଯିବ।

You might also like More from author
More Stories

ସାର ଟଙ୍କା ନାହିଁ… ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁନି;…

ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ମାମଲାରେ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ଆବେଦନ…

ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ଧୂଳି ଚଟାଇଲା ଭାରତ, ଗୋଟିଏ…

କିଏ ଏହି ଗୌରୀ ସ୍ପ୍ରାଟ୍? ଜାଣନ୍ତୁ ଆମିର…

1 of 9,387