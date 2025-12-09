ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ନୁହେଁ, ଏହି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଦିଅ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଟି-୨୦ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ, ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି ଦେଲେ ବଡ଼ ବୟାନ
Sourav Ganguili: ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ୫ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ସିରିଜ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ କଟକର ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ସମୟରେ, ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ବିସିସିଆଇ ସଭାପତି ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଭବିଷ୍ୟତ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି।
ସୌରଭ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟି-୨୦ ଫର୍ମାଟରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଧିନାୟକ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କୁ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ। ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କୁ ଏବେ ତିନୋଟି ଫର୍ମାଟରେ ଅଧିନାୟକ କରାଯିବା ଉଚିତ।
ବିଭାଜିତ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ: ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳରେ ଏକ ବିଭାଜିତ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଗିଲଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଫର୍ମାଟରେ ଅଧିନାୟକ କରିବା ନେଇ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି ମଧ୍ୟ ଏହି ବିଷୟରେ ନିଜର ମତାମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
ଇଡେନ ଗାର୍ଡେନରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ, ଯେତେବେଳେ ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କୁ ଟି-୨୦ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ବିଷୟରେ ପଚରାଯାଇଥିଲା, ସେ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ, “ମୋ ମତରେ, ଶୁଭମନ ଗିଲ ସମସ୍ତ ଫର୍ମାଟରେ ଅଧିନାୟକ ହେବା ଉଚିତ।”
ଶୁଭମନଙ୍କ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ: ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ସୌରଭ କହିଥିଲେ, “ତିନି ମାସ ପୂର୍ବେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଶୁଭମନଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖନ୍ତୁ। ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ପରି ଅଭିଜ୍ଞ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କୁ ସାମ୍ନାରୁ ଏକ ଯୁବ ଦଳକୁ ନେତୃତ୍ୱ ଦେବା ଦେଖିବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଥିଲା । ସେ ବ୍ୟାଟିଂ ଏବଂ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ଉଭୟରେ ସୁନା ପରି ଚମକୁଥିଲେ।”
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଶୁଭମନ ସେହି ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜରେ ୭୫୦ ରନ ଏବଂ ଚାରୋଟି ଶତକ କରିଥିଲେ। ଜଣେ ଯୁବ ଅଧିନାୟକ ଯିଏ ବିଦେଶୀ ମାଟିରେ ଚାପ ମଧ୍ୟରେ ଏତେ ପରିପକ୍ୱତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି, କେବଳ କିଛି ବିଫଳତାକୁ ଆଧାର କରି ତାଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ଗାଙ୍ଗୁଲି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଶୁଭମନଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ସମୟ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସକ ଏବଂ କ୍ରିକେଟ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଶୀଘ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।
ସେ କହିଛନ୍ତି, “ପରବର୍ତ୍ତୀ ତିନି ମାସ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କ୍ବାର୍ଟରରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଜଣେ ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ, ତାଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସମୟ ଏବଂ ସମର୍ଥନ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ। ଏଥିରେ କୌଣସି ରକେଟ୍ ବିଜ୍ଞାନ ଜଡିତ ନାହିଁ, କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଧର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି।”