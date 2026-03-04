T20 World Cup: ସେମିଫାଇନାଲ୍ ପୂର୍ବରୁ ବଡ଼ ଖୁଲାସା, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ T20 ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ମିଳେ ମାତ୍ର ଏତିକି, ଶୁଣିଲେ ହେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ
ସେମିଫାଇନାଲ୍ ପୂର୍ବରୁ ବଡ଼ ଖୁଲାସା, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ T20 ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ମିଳେ ମାତ୍ର ଏତିକି
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକୀୟ ଦଳ 2026 ଟି T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଅସାଧାରଣ ଭାବରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ସାତଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ଗର୍ବର ସହିତ ସେମିଫାଇନାଲ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଅପରାଜିତ ରହିଥିବା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକୀୟ ଦଳକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରଶଂସା ମିଳୁଛି, ଏବଂ ଏବେ ଏହାର ଖେଳାଳିମାନେ ସେମିଫାଇନାଲ୍ରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବେ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ସତ୍ୟ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଘୁରାଇଦେବ।
ଆପଣ କ’ଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ T20 ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଦରମା ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଭଳି ଦଳ ତୁଳନାରେ କମ୍? T20 ଦରମା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା 9ମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ଟି 20 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକୀୟ ଖେଳାଳିମାନେ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଆନ୍ତି ତାହା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା।
ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଖେଳାଳିଙ୍କ ଦରମା
ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକୀୟ ଖେଳାଳିମାନେ ଗୋଟିଏ T20 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ମାତ୍ର 67,000 ପାଆନ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଖେଳାଳିମାନେ ଏକ ODI ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ 100,000 ପାଆନ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଖେଳାଳିମାନେ ଏକ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 400,000 ପାଆନ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦଳର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଦକ୍ଷତା ସତ୍ତ୍ୱେ, ସେମାନଙ୍କ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମ୍ୟାଚ୍ ଦରମା ବହୁତ କମ୍।
କେଉଁ ଦଳରୁ ଖେଳାଳିମାନେ କେତେ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି?
T20 ମ୍ୟାଚ୍ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଖେଳାଳିମାନେ ପ୍ରତି ମ୍ୟାଚ୍ ସର୍ବାଧିକ ପାଆନ୍ତି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଖେଳାଳିମାନେ ପ୍ରତି T20 ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ 5.6 ଲକ୍ଷ ପାଆନ୍ତି।
ଇଂଲଣ୍ଡ ଖେଳାଳିମାନେ ପ୍ରତି T20 ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ 3.85 ଲକ୍ଷ ପାଆନ୍ତି।
ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଖେଳାଳିମାନେ ପ୍ରତି T20 ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ 3.34 ଲକ୍ଷ ପାଆନ୍ତି।
ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନେ ପ୍ରତି T20 ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ 300,000 ପାଆନ୍ତି।
ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଖେଳାଳିମାନେ ପ୍ରତି T20 ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ 1.53 ଲକ୍ଷ ପାଆନ୍ତି।
ବାଂଲାଦେଶ ଖେଳାଳିମାନେ ପ୍ରତି T20 ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ 1.40 ଲକ୍ଷ ପାଆନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଖେଳାଳିମାନେ 1.42 ଲକ୍ଷ ପାଆନ୍ତି।
ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳିମାନେ ପ୍ରତି ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ୧.୨୧ ଲକ୍ଷ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି।
ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଖେଳାଳିମାନେ ମାତ୍ର ୬୭,୦୦୦ ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ବେଳେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଖେଳାଳିମାନେ ୪୨,୦୦୦ ରୁ ୮୪,୦୦୦ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି।