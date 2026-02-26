ଭାରତକୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ଵସ୍ତି, ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍କୁ ହରାଇ ସେମିରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ବଢ଼ିଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସେମିଫାଇନାଲ୍ ଆଶା

By Jyotirmayee Das

T20 World Cup: ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବନାମ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ୯ ୱିକେଟ୍‌ର ବିଶାଳ ବ୍ୟବଧାନରେ ମ୍ୟାଚ୍‌ ଜିତିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ବିଜୟରେ ଅଧିନାୟକ ଏଡେନ୍‌ ମାର୍କରାମଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ଇନିଂସ୍ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା।

କ୍ୱିଣ୍ଟନ୍‌ ଡି କକ୍‌ ଏବଂ ରିଆନ୍‌ ରିକେଲଟନ୍‌ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍‌କୁ ପରାସ୍ତ କରି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା କେବଳ ସେମିଫାଇନାଲ୍‌ରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିନାହିଁ, ବରଂ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଉପକାର କରିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ବିଜୟ ଏବେ ଭାରତର ସେମିଫାଇନାଲ୍‌ରେ ଖେଳିବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି।

ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜର ରନହାର ହ୍ରାସ

ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ଜିତିବା ପାଇଁ ୧୭୭ ରନ୍ ର ଟାର୍ଗେଟ ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ୨୩ ବଲ୍ ବାକି ଥାଇ ଏହାକୁ ପିଛା କରିଥିଲା। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ୧୬.୧ ଓଭରରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ସେମିଫାଇନାଲ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଦାବିକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ, ନଅ ୱିକେଟ ପରାଜୟ ପରେ, ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜର ରନ୍ ହାର ୫.୩୫ ରୁ ହ୍ରାସ ପାଇ ୧.୭୯୧ ହୋଇଛି।

ଭାରତ ସେମିଫାଇନାଲ ଖେଳିବ କି?

ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ନଅ ୱିକେଟରେ ବିଜୟ ସହିତ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଏବେ ସୁପର ୮ ର ଗ୍ରୁପ୍ A ରେ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲର ଶୀର୍ଷରେ ଅଛି। ଏହା ଭାରତର ସେମିଫାଇନାଲ ପାଇଁ ପଥ ମଧ୍ୟ ସୁଗମ କରିଛି। ଭାରତର ଭାଗ୍ୟ ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ। ସେମିଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ଭାରତକୁ କେବଳ ଜିମ୍ବାୱେ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବାକୁ ପଡିବ।

ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ

ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଦଳ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ତଥାପି, ସେମାନଙ୍କର ଟପ୍-ଅର୍ଡର ୱିକେଟ୍ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ତେବେ ଜାସନ୍ ହୋଲ୍ଡର୍ ଏବଂ ରୋମାରିଓ ସେଫର୍ଡଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଭାଗୀଦାରୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଦଳକୁ ୨୦ ଓଭରରେ ୧୭୬ ରନ ସ୍କୋରରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲା।

ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ର ପୂର୍ବ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଆଧାର କରି, ଲକ୍ଷ୍ୟ ପିଛା କରିବାରେ ସେମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପାଇଁ ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ବୋଲି ମନେ ହେଉଥିଲା। ତଥାପି, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା କଷ୍ଟକର କରିଦେଇଥିଲା।

