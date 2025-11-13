IND vs SA: ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ପୂର୍ବରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା କୋଚଙ୍କ ଚେତାବନୀ, କହିଲେ-“ଆମ ପାଖରେ ଅଛି…”
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ନଭେମ୍ବର 14 ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହି ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ କୋଲକାତାର ଇଡେନ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ସ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ । ଏବଂ ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଉଭୟ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଜବରଦସ୍ତ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି।
ଏହି ସମୟରେ, ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଶୁକ୍ରି କୋନରାଡ୍ ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି । ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଏହି ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଦଳ ଏହାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଗତ 15 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଗୋଟିଏ ବି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ନାହିଁ।
ଏଥର ଆମ ପଖରେ ଅଛି ଜବରଦସ୍ତ ସ୍ପିନ୍ ଆକ୍ରମଣ
ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଦଳରେ ଭଲ ସ୍ପିନର ରହିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହି ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଶୁକ୍ରି କନରାଡ କୋଲକାତା ଟେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଥିଲେ, “ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦଳରେ ଭଲ ସ୍ପିନର ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ସିରିଜରେ ଉତ୍ସାହ ଆହୁରି ବଢିଯାଏ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏହା ଆମର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ମୁଁ କହୁନାହିଁ ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଭଲ ସ୍ପିନର ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଆମର କେଶବ ମହାରାଜ, ସାଇମନ ହାର୍ମର ଏବଂ ସେନୁରାନ ମୁଥୁସାମିଙ୍କ ଭଳି ଏକ ଭଲ ସ୍ପିନ୍ ତ୍ରିକୀୟ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ।”
ଘରୋଇ ମାଟିରେ ଭାରତକୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ
ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଶୁକ୍ରି କନରାଡ ତାଙ୍କ ବିବୃତ୍ତିରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଘରୋଇ ମାଟିରେ ଭାରତକୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। “ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଯଦି ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ହୁଏ, ତେବେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ସିରିଜରେ ଭାରତକୁ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଇପାରିବୁ।” ତେଣୁ, ଯଦି ଆମେ ଇତିହାସ ରଚିବାକୁ ଚାହୁଁ, ତେବେ ଆମକୁ ଏହି ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପଡିବ।