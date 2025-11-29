ଏହି ଦେଶକୁ ଟ୍ରମ୍ପ ଦେଲେ ବଡ ଚେତାବନୀ, ଡାକିବେନି G20 ସମିଟକୁ, ସବସିଡି ଉପରେ ବି ଲଗେଇଲେ ରୋକ୍
Donald Trump: ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ G-20 ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆମେରିକା ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲା। ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନର କହିବା ଅନୁସାରେ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ସରକାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନଙ୍କ ହତ୍ୟା ଉପରେ ନୀରବ ରହିଛି ଏବଂ ଅପରାଧୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିନାହିଁ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେଇନଥିଲେ ।
ଏହାରିଭିତରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଫ୍ଲୋରିଡାରେ ହେବାକୁ ଥିବା G-20 ସମ୍ମିଳନୀରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଦେଶକୁ ସମସ୍ତ ଅନୁଦାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବେ।
ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି: ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଶୁକ୍ରବାର (୨୮ ନଭେମ୍ବର, ୨୦୨୫) ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ X ରେ ଏନେଇ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ପୋଷ୍ଟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, “ଆମେରିକା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ G20 ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିନାହିଁ କାରଣ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ସରକାର ଆଫ୍ରିକୀୟ ଏବଂ ଡଚ୍, ଫରାସୀ ଏବଂ ଜର୍ମାନ ବଂଶୋଦ୍ଭବଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହେଉଥିବା ଭୟଙ୍କର ମାନବାଧିକାର ଉଲ୍ଲଂଘନକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁନାହିଁ କିମ୍ବା ସମାଧାନ କରୁନାହିଁ। ସରଳ ଭାଷାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସେଠାରେ ଗୋରା ଲୋକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଜମି ଏବଂ ଚାଷ ଜମି ଛଡ଼ାଇ ନିଆଯାଇଛି।”
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, “ସବୁଠାରୁ ଖରାପ କଥା ହେଉଛି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ଥିବା ନ୍ୟୁୟର୍କ ଟାଇମ୍ସ ଏବଂ ତଥାକଥିତ ଫେକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ମିଡିଆ ଏହି କଥିତ ନରସଂହାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିପାରୁନାହାଁନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ମୌଳବାଦୀ ବାମପନ୍ଥୀ ଗଣମାଧ୍ୟମର ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଏବଂ କପଟୀମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଉଛି”।
G20 କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବେନାହିଁ: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, “G20 ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀର ଶେଷ ଦିନରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ସମାରୋହରେ ଉପସ୍ଥିତ ଆମର ଆମେରିକୀୟ ଦୂତାବାସର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ G20 ସଭାପତି ପଦ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲା। ତେଣୁ, ମୋ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ଆଉ ୨୦୨୬ G20 ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବ ନାହିଁ, ଯାହା ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଆମେରିକାର ଫ୍ଲୋରିଡାର ମିଆମିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।”
ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, “ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିଶ୍ୱକୁ ଦେଖାଇ ଦେଇଛି ଯେ ସେମାନେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ସଦସ୍ୟତା ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଭାବରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଦେୟ ଏବଂ ସବସିଡି ବନ୍ଦ କରୁଛୁ,” ।
ଆମେରିକା ଯୋଗ ଦେଇନଥିଲା: ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, ଚଳିତ ବର୍ଷ G20 ସମ୍ମିଳନୀ ୨୦୨୫ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦ୍ୱାରା ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା । ଯେଉଁଠାରେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି , ଇଟାଲୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜିଓର୍ଜିଆ ମେଲୋନି, ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୀର ଷ୍ଟାରମରଙ୍କ ସହିତ କାନାଡା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଜାପାନ, ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ, ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଜାମାଇକା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ଦେଶର ଶୀର୍ଷ ନେତାମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେରିକା ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇନଥିଲା।