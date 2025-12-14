IND vs SA: ୬୯ ରନରେ ୬ ଓ୍ୱିକେଟ୍, ଭାରତୀୟ ବୋଲର ଆଗରେ ମାଟି କାମୁଡିଲେଣି ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକା ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ, ଅଧା ଟିମ୍ ଆଉଟ୍
ତୃତୀୟ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତ ସପକ୍ଷରେ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ସିରିଜର ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଧର୍ମଶାଳାର ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଉଛି।
ଆଉ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଏବେ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। କାରଣ ଭାରତୀୟ ବୋଲରମାନଙ୍କ ଆଗରେ ତିଷ୍ଠି ପାରୁନାହାଁନ୍ତି ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକା ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ।
ସିରିଜ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ୧-୧ରେ ବରାବର ରହିଛି। ଭାରତ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ୧୦୧ ରନ୍ ରେ ଜିତିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଆଫ୍ରିକା ଦଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ୫୧ ରନ୍ ରେ ଜିତିଥିଲା।
ଉଭୟ ଦଳ ସିରିଜରେ ଆଗୁଆ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମରୁ ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକାର ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଓ୍ୱିକେଟ୍ ପଡିବା ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ସଙ୍କେତ ପରି ମନେ ହେଉଛି।
ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକାର ୪୮ ରନରେ ୫ଟି ଓ୍ୱିକେଟ୍ ଯାଇ ସାରିଛି। ତେଣୁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ସପକ୍ଷରେ ରହିଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି।
ପ୍ରଥମେ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଟସ୍ ଜିତି ଫିଲ୍ଡିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକା ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ୫ଟି ଓ୍ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ସାରିଛି।
ଯଦି ଦେଖିବା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ପ୍ରଥମ ଓଭରରେ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ ପ୍ରଥମ ଝଟକା ଦେଇଥିଲେ। ରିଜା ହେଣ୍ଡ୍ରିକ୍ସ ଜିରୋ ରନ୍ ରେ ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଓଭର ପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ସ୍କୋର ୧/୧ ଥିଲା। କ୍ୱିଣ୍ଟନ୍ ଡି କକ୍ ଏବଂ ଏଡେନ୍ ମାର୍କରାମ କ୍ରିଜରେ ଥିଲେ।
ହର୍ଷିତ ରାଣା ଦ୍ୱିତୀୟ ଓଭରରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଝଟକା ଦେଇଥିଲେ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ରନ ପାଇଁ ତା’ର ଦ୍ୱିତୀୟ ୱିକେଟ ହରାଇଥିଲା। ହର୍ଷିତ ରାଣା କ୍ୱିଣ୍ଟନ୍ ଡି କକ୍ଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ। ଉଭୟ ଓପନର ଏବେ ପ୍ୟାଭିଲିୟନ ଫେରିଛନ୍ତି।
ତୃତୀୟ ଓଭରର ପଞ୍ଚମ ବଲ୍ରେ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ ଏକ ଚୌକା ମାରିଥିଲେ। ତିନି ଓଭର ପରେ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦୁଇ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ସାତ ରନ୍ କରିଥିଲା। ଏଡେନ୍ ମାର୍କରାମ ଛଅ ବଲ୍ରେ ଚାରି ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଡେୱାଲ୍ଡ ବ୍ରେଭିସ୍ ଛଅ ବଲ୍ରେ ଦୁଇ ରନ୍ କରିଥିଲେ।
ହର୍ଷିତ ରାଣା ଚତୁର୍ଥ ଓଭରରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ତୃତୀୟ ଝଟକା ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଡେୱାଲ୍ଡ ବ୍ରେଭିସଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ, ଯିଏ ସାତ ବଲ୍ ରେ ଦୁଇ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ହର୍ଷିତଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଫଳତା ଥିଲା।
୫ ଓଭର ପରେ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ୩ ୱିକେଟ ହରାଇ ୧୪ ରନ୍ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଅଧିନାୟକ ଏଡେନ୍ ମାର୍କରାମ ୧୦ ବଲ୍ ରୁ ଗୋଟିଏ ଚୌକା ସହିତ ୭ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଟ୍ରିଷ୍ଟାନ୍ ଷ୍ଟବ୍ସ ୭ ବଲ୍ ରୁ ଚାରି ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଅର୍ଶଦୀପ ତିନି ଓଭରରେ ୯ ରନ୍ ଦେଇ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ।
ହର୍ଷିତ ରାଣା ଷଷ୍ଠ ଓଭରରେ ୧୧ ରନ୍ ଦେଇଥିଲେ। ଛଅ ଓଭର ପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ୩ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୨୫ ରନ୍ କରିଥିଲା। ଅଧିନାୟକ ଏଡେନ୍ ମାର୍କରାମ ୧୪ ବଲ୍ ରୁ ୩ଟି ଚୌକା ସହିତ ୧୭ ରନ୍ କରି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଟ୍ରିଷ୍ଟାନ୍ ଷ୍ଟବ୍ସ ୯ ବଲ୍ ରୁ ୫ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଦୁଇଜଣ ୧୭ ବଲ୍ ରୁ ୧୮ ରନ୍ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ।
ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ସପ୍ତମ ଓଭରରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଚତୁର୍ଥ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ତ୍ରିସ୍ତାନ ଷ୍ଟବ୍ସ ୧୩ ବଲ୍ ରୁ ୯ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କ ୧୦୦ତମ ଟି-୨୦ ୱିକେଟ୍ ଥିଲା। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ୩୦ ରନ୍ ରେ ଚତୁର୍ଥ ୱିକେଟ୍ ହରାଇଥିଲା।
୧୧ତମ ଓଭରରେ ଶିବମ୍ ଦୁବେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ପଞ୍ଚମ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମାତ୍ର ୪୪ ରନ୍ ରେ ପାଞ୍ଚ ୱିକେଟ୍ ହରାଇଥିଲା। କର୍ବିନ ବୋଶ୍ ନଅଟି ବଲ୍ ରୁ ଚାରି ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ।