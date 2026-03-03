T20 World Cup: ସେମି ଫାଇନାଲରେ ଦଳକୁ ଫେରିବେ ଘାତକ ବୋଲର; ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା କରିଛି ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ଲାନ, ଏଥର ଫାଇନାଲରେ…
ତିନି ନୂଆ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସାମିଲ କଲା ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକା !
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ICC T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ 2026ରେ ଏବେ ସେମିଫାଇନାଲ ଏବଂ ଫାଇନାଲ ମ୍ଯାଚ ବାକି ରହିଛି। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ପ୍ରଥମ ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ଯାଚ ଆସନ୍ତାକାଲି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ।
ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଇଡେନ୍ ଗାର୍ଡେନରେ ଖେଳାଯିବ, ଏବଂ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଉଭୟ ଦଳ କୋଲକାତାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଉଭୟ ଦଳ ପାଇଁ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ କ’ଣ ରହିବ ନା ଦଳ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ଏହି ସମୟରେ, ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ।
ଏଡେନ୍ ମାକ୍ରମଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ସେମାନଙ୍କର ଶେଷ ସୁପର 8 ରାଉଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଜିମ୍ବାୱେର ମୁକାବିଲା କରିଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ସେମିଫାଇନାଲ ଯୋଗ୍ୟତା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନଥିଲା, ତେଣୁ ସେମାନେ ସେହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ପ୍ରମୁଖ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ, ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଜର୍ଜ ଲିଣ୍ଡେ, ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଏନରିଚ୍ ନୋର୍ଖିଆ ଏବଂ ମଫାକାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ତିନି ଖେଳାଳି ସେହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ।
ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଜର୍ଜ ଲିଣ୍ଡେ ୨୧ ବଲ୍ରେ ଅପରାଜିତ ୩୦ ରନ୍ କରିଥିଲେ, ତା’ପରେ ତିନି ଓଭର ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ, ୨୨ ରନ୍ରେ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ।
ଏହି ସମୟରେ, ମଫାକା ତାଙ୍କ ଚାରି ଓଭରରେ ୨୧ ରନ୍ ଦେଇ ୨ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏନରିଚ୍ ନୋର୍ଖିଆ ତାଙ୍କ ଚାରି ଓଭରରେ ୨୯ ରନ୍ ଦେଇ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଏହି ତିନି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ପାଇଁ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ୍ରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇପାରିବ।
ଏହି ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ: ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ୍ ବିପକ୍ଷ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ପାଇଁ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଏହାର ମ୍ୟାଚ୍ ବିଜୟୀ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଦଳକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।
ଏହି ଖେଳାଳିମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଲରାଉଣ୍ଡର୍ ମାର୍କୋ ଜନସେନ୍, ଦ୍ରୁତ ବୋଲର କାଗିସୋ ରାବାଡା ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞ ସ୍ପିନର୍ କେଶବ ମହାରାଜ। ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଏବଂ ସୁପର ୮ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ବିଜୟରେ ଏହି ତିନି ଜଣ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଦେଖାଯାଉ କଣ ହେଉଛି।