ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକାର ଦମଦାର୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ, ଭାରତ ଆଗରେ ୧୮୮ ରନର ଟାର୍ଗେଟ୍, ଫୁଲ୍ ଫର୍ମରେ ବିପକ୍ଷ ଦଳ
IND vs SA T20 WC Super 8: ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ର ସୁପର ୮ ମ୍ୟାଚ୍ ଅହମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଉଛି। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ସେମାନଙ୍କର ୨୦ ଓଭରରେ ୧୮୭/୭ ସ୍କୋର କରିଛି। ଦଳ ମାତ୍ର ୨୦ ରନରେ ତିନୋଟି ୱିକେଟ ହରାଇଥିଲା। ଟପ୍ ଅର୍ଡର ଶୀଘ୍ର ବିଦାୟ ନେବା ପରେ, ଡେଭିଡ୍ ମିଲର୍ ଏବଂ ଡେୱାଲ୍ଡ ବ୍ରେଭିସ୍ ଦଳ ପାଇଁ ଚମତ୍କାର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ।
ମିଲର ୩୫ ବଲ୍ରେ ୭ ଚୌକା ଏବଂ ୩ ଛକା ସହାୟତାରେ ୬୩ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ, ବ୍ରେଭିସ୍ ୨୯ ବଲ୍ରେ ୩ ଚୌକା ଏବଂ ୩ ଛକା ସହାୟତାରେ ୪୫ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଉଭୟ ଚତୁର୍ଥ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ୯୭ ରନ୍ର ଭାଗୀଦାରି (୫୦ ବଲ୍) କରିଥିଲେ। ଟ୍ରିଷ୍ଟାନ୍ ଷ୍ଟବ୍ସ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ୪୪ ରନ୍ କରିଥିଲେ।
ତେବେ ଏହି ତିନି ଜଣଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ, ଦଳର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ୧୦ ରନ୍ର ସୀମା ମଧ୍ୟ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରି ନଥିଲେ। ସେପଟେ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ ସର୍ବାଧିକ ୩ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ତେବେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦଳ ପାଇଁ କେତେ ଭଲ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ତାହା ଦେଖିବା ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେବ।
ଆରମ୍ଭ ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା
ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଆରମ୍ଭ ଖରାପ ଥିଲା। ସେମାନେ କ୍ୱିଣ୍ଟନ୍ ଡି କକ୍ (୬), ଏଡେନ୍ ମାର୍କରାମ (୪) ଏବଂ ରିଆନ୍ ରିକେଲଟନ୍ (୭)ଙ୍କ ରୂପରେ ୨୦ ରନରେ ତିନୋଟି ୱିକେଟ ହରାଇଥିଲେ। ୧୫୦ ରନ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟକର ମନେ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏକ ସମ୍ମାନଜନକ ସ୍କୋର କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ।
ଭାରତର ବୋଲିଂ
ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ ସର୍ବାଧିକ ୩ଟି ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସେ ୪ ଓଭରରେ କେବଳ ୧୫ ରନ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ ୨ଟି ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଅର୍ଶଦୀପ ୪ ଓଭରରେ ୨୮ ରନ ଦେଇଥିଲେ। ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଏବଂ ଶିବମ ଦୁବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୧ଟି ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ। ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ୪ ଓଭରରେ ୪୭ ରନ ଦେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ କି ଦୁବେ ୨ ଓଭରରେ ୩୨ ରନ ଦେଇଥିଲେ। ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଏବଂ ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର କୌଣସି ୱିକେଟ ପାଇପାରି ନଥିଲେ। ହାର୍ଦ୍ଦିକ ୪ ଓଭରରେ ୪୫ ରନ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ୨ ଓଭରରେ ୧୭ ରନ ଦେଇଥିଲେ।