ମାତ୍ର ୧୧୭ ରନରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଅଲଆଉଟ୍, ଜନ୍ମଦିନରେ ଚମକିଲେ କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ଭାରତ ଆଗରେ ୧୧୮ ରନର ଟାର୍ଗେଟ୍

ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକାକୁ ୧୧୭ ରନରେ ଅଲଆଉଟ୍ କଲା ଭାରତୀୟ ଟିମ୍।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ସରିଲା ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡ। ୧୧୭ ରନରେ ଆଣ୍ଠେଇଲା ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକା ଟିମ୍। ଭାରତ ଆଗରେ ୧୧୮ ରନ୍ ର ଟାର୍ଗେଟ୍। ଶେଷ ଓଭର ସୁଦ୍ଧା ମାତ୍ର ୧୧୭ ରନ୍ କରି ଅଲଆଉଟ୍ ହେଲା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା।

ଧର୍ମଶାଳାରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ତୃତୀୟ ଟି-୨୦ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମାତ୍ର ୧୧୭ ରନ୍ ରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଭ୍ରମଣକାରୀ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଅଧିନାୟକ ଏଡେନ୍ ମାର୍କରାମ ୪୬ ବଲ୍ ରୁ ସର୍ବାଧିକ ୬୧ ରନ୍ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି।

ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ୮ ଜଣ ଖେଳାଳି ଦୁଇ ଅଙ୍କ ଛୁଇଁ ପାରି ନାହାଁନ୍ତି। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ହର୍ଷିତ ରାଣା ଏବଂ ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ଶିବମ୍ ଦୁବେ ଏବଂ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

Hans Malavya Rajyog: 500 ବର୍ଷ ପରେ…

India Old Notes Rules: ପାଖରେ ଗୋଟେବି…

ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆଜି କୁଲଦୀପ ଯାଦବଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ। ଆଉ ଜନ୍ମଦିନରେ ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକାର ଶେଷ ଓ୍ୱିକେଟ୍ ନେଇ ଦଳକୁ ୧୧୮ ରନର ଟାର୍ଗେଟ୍ ରେ ସୀମିତ ରଖିଛନ୍ତି କୁଲଦୀପ।

You might also like More from author
More Stories

Hans Malavya Rajyog: 500 ବର୍ଷ ପରେ…

India Old Notes Rules: ପାଖରେ ଗୋଟେବି…

World Largest Cave: ଏ ହେଉଛି ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ…

Messi Net Worth: ୧୦୦ କୋଟିର ଜେଟ୍, ୧୦୦…

1 of 8,234