IND vs SA Final: ଟସ୍ ଜିତିଲା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବ ଭାରତ

ଟସ୍ ଜିତି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ବୋଲିଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି । ଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବ ଭାରତ ।

ମୁମ୍ବାଇ: ICC ମହିଳା ODI ବିଶ୍ୱକପ୍ 2025 ର ଫାଇନାଲରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା । ଟାଇଟଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ନଭି ମୁମ୍ବାଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଖେଳାଯାଉଛି। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଟସ୍ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଅଧିନାୟକ ଟସ୍ ଜିତିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।

ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଉଭୟ ଦଳ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନଥିଲେ। ଯେଉଁ ଦଳ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିବ, ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମହିଳା ODI ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟ୍ରଫି ଜିତିବ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହିଳା ODI ଫର୍ମାଟରେ ମୋଟ ଛଅଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଉଭୟ ଦଳ ତିନୋଟି ଲେଖାଏଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛନ୍ତି। ଏହି ବିଶ୍ୱକପର ଲିଗ୍ ଷ୍ଟେଜରେ ଦୁଇ ଟିମ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ମୁକାବିଲାରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ତିନି ୱିକେଟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିଲା।

