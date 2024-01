କ୍ରିକେଟ ପଡ଼ିଆକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ବେଳେ ‘ରାମ ସିୟା ରାମ’ ଗୀତ ବଜାଇବାକୁ କହିଲେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା କ୍ରିକେଟର କେଶବ ମହାରାଜ

ନଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା କ୍ରିକେଟର କେଶବ ମହାରାଜ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଯେତେବେଳେ ବି ପଡ଼ିଆରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ବାହାରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଡିଜେଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ଗୀତ ‘ରାମ ସିଆ ରାମ’ ବଜାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଏହି ବିଷୟରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ମୁଁ ଗଣମାଧ୍ୟମମହିଳାଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକ କଥା ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲି ଏବଂ ସେହି ଗୀତକୁ ବଜାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲି।

ମୋ ପାଇଁ ଭଗବାନ ମୋର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଶୀର୍ବାଦ, ମୋତେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଓ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ, ଏହା ସର୍ବନିମ୍ନ ଯାହା ମୁଁ କରିପାରିବି ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୋନରେ ଆଣିଥାଏ । ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ‘ରାମ ସିଆ ରାମ’ ଖେଳୁଥିବା ଶୁଣି ପଡ଼ିଆଭିତରକୁ ଯିବା ଏକ ଭଲ ଅନୁଭବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେଶବ ମହାରାଜ।

ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଓ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଦ୍ବିତୀୟ ଟେଷ୍ଟର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ କେଶବ ମହାରାଜ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ପରାଜୟ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରିଜ୍ କୁ ଯିବା ବେଳେ ‘ରାମ ସିଆ ରାମ’ ଗୀତ ବାଜିଥିଲା । ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଗୀତ ବାଜିବା ପରେ ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ବିରାଟ କୋହଲି ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଭଗବାନ ରାମଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ତୀର ରେ ଧନୁ ଟାଣିବାକୁ ଇଶାରା କଲେ ଏବଂ ହାତ ଯୋଡ଼ିଲେ ।

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଏହି ଗୀତ ‘ରାମ ସିଆ ରାମ’ ଏବଂ କେଶବ ମହାରାଜଙ୍କ ପ୍ୟାଭିଲିୟନରୁ ପିଚ୍ କୁ ପ୍ରବେଶକୁ ନେଇ କେଏସ୍ ରାହୁଲ ଓ କେଶବ ମହାରାଜଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଥିଲା। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର କେଶବ ମହାରାଜଙ୍କ ବ୍ୟାଟରେ ‘ଓମ୍’ ଷ୍ଟିକର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପାକିସ୍ତାନରେ ଜନ୍ମିତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲୀୟ ଓପନର ଉସମାନ ଖାୱାଜା ମହାରାଜଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ ରେ ଧାର୍ମିକ ଚିହ୍ନ ଦେବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିବାରୁ ଆଇସିସିକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ।

