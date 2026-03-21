୧୦ମ ପାସ୍ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ, ରେଳବାଇରେ ୨୮୦୦ ରୁ ଅଧିକ ପଦବୀ ପାଇଁ ବାହାରିଲା ନିଯୁକ୍ତି

ରେଳ ବିଭାଗରେ ନିଯୁକ୍ତିର ସୁଯୋଗ ...

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦକ୍ଷିଣ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରେଳବାଇ ହଜାର ହଜାର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହି ସୁଯୋଗ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କରିଥିବା ଏବଂ ITI ସମାପ୍ତ କରିଥିବା ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ।

ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ଅଭିଯାନ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋଟ ୨,୮୦୧ ପଦବୀ ପୂରଣ କରାଯିବ, ଯାହା ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଯୁବକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ପଦ୍ଧତି ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ।

ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି, ଏବଂ ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କର ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିପାରିବେ। ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ ହେଉଛି ଏପ୍ରିଲ ୧୧, ୨୦୨୬ । ତେଣୁ, ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ପଡିବ।

କିଏ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ: ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ଅଭିଯାନ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଯୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡ ଅଛି। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏକ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ବୋର୍ଡରୁ ଅତି କମରେ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ମୋଟ ମାର୍କ ସହିତ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ।

ଏହା ସହିତ, NCVT କିମ୍ବା SCVT-ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟରେ ITI ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ବୟସ ବିଷୟରେ, ସର୍ବନିମ୍ନ ବୟସ ସୀମା ୧୫ ବର୍ଷ ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ବୟସ ସୀମା ୨୪ ବର୍ଷ। ଏହି ବୟସ ସୀମା ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ୧୧ ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୬ ଆଧାରରେ ସ୍ଥିର କରାଯିବ।

ପରୀକ୍ଷା ବିନା ଚୟନ କରାଯିବ: ଏହି ନିଯୁକ୍ତିର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି କୌଣସି ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟତା ଆଧାରରେ ଚୟନ କରାଯିବ। ଦଶମ ଏବଂ ITI ମାର୍କର ହାରାହାରି ଆଧାରରେ ମେରିଟ୍ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ଉଭୟ ମାର୍କକୁ ସମାନ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭଲ ମାର୍କ ଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଚୟନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିବ।

ଆବେଦନ ଫି କେତେ: ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆବେଦନ ଫି ₹୧୦୦। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ଫି ଅନଲାଇନରେ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ, କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ, କିମ୍ବା UPI ଭଳି ବିକଳ୍ପ ଉପଲବ୍ଧ। ଫି ଦେୟ ସମୟରେ, ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପଞ୍ଜିକୃତ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର, ଇମେଲ୍ ଆଇଡି ଏବଂ ଆବେଦନ ନମ୍ବର ଦେବାକୁ ପଡିବ।

କିପରି ଆବେଦନ କରିବେ:
ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ପ୍ରଥମେ ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ।
ଏହା ପରେ, ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିଯୁକ୍ତି ସହ ଜଡିତ ଲିଙ୍କ୍ ଖୋଲନ୍ତୁ।
ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ତା’ପରେ ସେମାନଙ୍କର ବିବରଣୀ ପୂରଣ କରନ୍ତୁଏବଂ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରନ୍ତୁ।
ଏବେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
ଏହା ପରେ, ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଫିସ୍ ଜମା କରିବେ
ଏବେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଆବେଦନ ଫର୍ମ ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ
ଏହା ପରେ, ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଆବେଦନ ଫର୍ମର ଏକ କପି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ।

