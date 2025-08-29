ବାହାହେବେ ସାଉଥ୍ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାର ବିଶାଲ, ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ଡେଟିଂ ପରେ ପ୍ରେମିକା ସାଇ ଧନଶିକାଙ୍କ ଧରିବେ ହାତ
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଫଟୋ । ନିର୍ବନ୍ଧ ଫଟୋ ଅପଲୋଡ୍ କଲେ ବିଶାଲ ।
ଚେନ୍ନାଇ: ଦକ୍ଷିଣ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତର ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତା ବିଶାଲ ବିବାହ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସାଇ ଧନଶିକାଙ୍କ ସହ ଵିଶାଲଙ୍କ ନିର୍ବନ୍ଧ ସାରିଛି ଯାହାର ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ବିଶାଲ ।
ନିର୍ବନ୍ଧ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ
ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତର ଲୋକପ୍ରିୟ ଯୋଡି ବିଶାଲ ଏବଂ ସାଇ ଧନଶିକା ଏବେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେବେଠାରୁ ଏହା ଜଣାପଡିଥିଲା ଯେ ଉଭୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ବିବାହ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ।
ବିଶାଲ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଫୋଟ ପୋଷ୍ଟ କରି ଜଣାଇଛନ୍ତି । X ରେ ବିଶାଲଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ନିର୍ବନ୍ଧର ଫଟୋ ସେୟାର କରି ଅଭିନେତା ଲେଖିଛନ୍ତି, ‘ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣରୁ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଶୁଭକାମନା ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି’।
ଏଥିପାଇଁ ମୋର ସମସ୍ତ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ମୁଁ ସାଇ ଧନଶିକାଙ୍କ ସହ ମୋର ନିର୍ବନ୍ଧ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଏ ବେଶ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛି । ସବୁବେଳ ପରି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ କାମନା କରୁଛି। ଫଟୋରେ ବିଶାଲ ଏବଂ ଧନଶିକାଙ୍କ ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ।
ବିବାହ କେବେ
ସାଇ ଧନଶିକା ଓ ବିଶାଲ ପରସ୍ପରକୁ 15 ବର୍ଷ ଧରି ଜାଣନ୍ତି। ସାଇ ଧନଶିକା କୁହନ୍ତି ତାଙ୍କ କଠିନ ସମୟରେ ବିଶାଲ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ, ପରସ୍ପର ନିକଟତର ହେବ ସହ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଗଢିଉଠିଥିଲକ ବୋଲି ସାଇ ଧନଶିକା କହିଛନ୍ତି ।
ଚଳିତ ବର୍ଷ ମେ ମାସରେ, ଉଭୟ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଜଣାଇଥିଲେ। ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ଦୁହେଁ ଶୀଘ୍ର ବିବାହ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବିଶାଲ ଧନଶିକାଙ୍କଠାରୁ 12 ବର୍ଷ ବଡ଼। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିବାହ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଉଭୟ ଶୀଘ୍ର ବିବାହ କରିବେ।