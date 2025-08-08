(video) ପିଲାଙ୍କ ସଫଳତା ଦେଖି ସୂର୍ଯ୍ୟାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଝରିଲା ଲୁହ, ୫୧ ଗରିବ ପିଲା ହୋଇଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ । ହିରୋଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଫ୍ୟାନ୍ସ ।
ହାଇଦ୍ରାବାଦ୍: ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ଫିଲ୍ମ ଅଭିନେତା ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତାଙ୍କଠାରୁ କେଉଁ ଗୁଣରେ କମ୍ ନୁହଁନ୍ତି । ଆଜିକାଲି ବଲିଉଡ୍ ଷ୍ଟାରଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟାର ଏବଂ ଫିଲ୍ମର କ୍ରେଜ୍ ବଢ଼ିଯାଇଛି ।
ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ ବାରମ୍ବାର ଫ୍ଲଫ୍ ହେଉଥିବାବେଳେ ସିନେପ୍ରେମୀ ସାଉଥ୍ ଫିଲ୍ମ ଆଡ଼କୁ ଆକୃଷ୍ଠ ହେଉଛନ୍ତି । ସାଉଥରେ ଅନେକ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସାମାଜ ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜର ଆୟକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି।
ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସାଉଥ୍ ଷ୍ଟାର ସୂର୍ଯ୍ୟା । ଯେ, ନିଜସ୍ୱ ଫାଉଣ୍ଡେଶନ୍ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗରିବ ପିଲା ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସୂର୍ଯ୍ୟା ୮ ହଜାର ପିଲାଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ସୁବିଧା ଯୋଗାଇଛନ୍ତି ।
ସୂର୍ଯ୍ୟାଙ୍କ ଏହି ଫାଉଣ୍ଡେଶନର ନାମ ଅଗରମ ଫାଉଣ୍ଡେଶନ୍ । ଏହି ଫାଉଣ୍ଡେଶନ ଅର୍ନ୍ତଗତ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ପିଲାମାନେ ୁପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି । ବିଶେଷ କରି ଏହି ଫାଉଣ୍ଡେଶନ୍ ପିଲାଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ା ପାଇଁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଉଛି ।
ନିକଟରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଅଗରମ ଫାଉଣ୍ଡେଶନ ଦ୍ୱାରା କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ଓ ସଫଳ ଡାକ୍ତରମାନେ ଷ୍ଟେଜରେ ଛିଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି । ଯାହାକୁ ଦେଖି ସୂର୍ଯ୍ୟାଙ୍କ ଆଖି ଛଳ ଛଳ ହୋଇଯାଉଛି ।
ଏହି ଭିଡିଓରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବେଶ୍ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ସୂର୍ଯ୍ୟାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ ଫଲୋୟର୍ସ ତାଙ୍କର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ନାୟମକଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ।
रील हीरो से रियल हीरो 🌟
तमिल अभिनेता सूर्या का असली कमाल पर्दे के पीछे है।
👉 ‘Agaram Foundation’ के ज़रिए उन्होंने अब तक:
8,000 से ज़्यादा छात्रों की ज़िंदगी बदल दी,
51 डॉक्टर बन चुके हैं,
अनगिनत इंजीनियर और सिविल सर्वेंट्स समाज को नई दिशा दे रहे हैं।
ये होती है असली… pic.twitter.com/0uiu06GN0n
— Ocean Jain (@ocjain4) August 7, 2025