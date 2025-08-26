Railway Jobs 2025: ରେଲୱେରେ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ; 3500ରୁ ଅଧିକ ପଦ ଖାଲି, ସିଧାସଳଖ ଲିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କରନ୍ତୁ ଆବେଦନ

ରେଳବାଇରେ ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ରେଲୱେରେ ବାହାରିଲା ବମ୍ପର ଭର୍ତ୍ତି । 3500ରୁ ଅଧିକ ପଦବୀ ଖାଲି ।

By Seema Mohapatra

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରେଳବାଇରେ ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ଦକ୍ଷିଣ ରେଳବାଇ ଅପ୍ରେଟିସ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ରେଳବାଇର ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ sr.indianrailways.gov.in କୁ ଯାଇ ସିଧାସଳଖ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଧୀନରେ, ସଂଗଠନରେ 3500 ରୁ ଅଧିକ ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ 25 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025 ।

ଆବେଦନ କରିବାର ବୟସ ସୀମା?

ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରୁଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ବୟସ 15 ବର୍ଷ ପୂରଣ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଫ୍ରେସର୍ସ/ପୂର୍ବ-ଆଇଟିଆଇ, ଏମଏଲଟି ପାଇଁ ଯଥାକ୍ରମେ 22/24 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।

ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା

ଆବେଦନ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମେରିଟ୍ ତାଲିକା ଉପରେ ଚୟନ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ମନୋନୀତ କମିଟି ଦ୍ୱାରା ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁସରଣ କରି ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ:

ଫ୍ରେଶର ବର୍ଗ: ମାଟ୍ରିକୁଲେସନରେ ପ୍ରାପ୍ତ ମାର୍କକୁ 200 ମାର୍କରେ ପରିଣତ କରାଯିବ ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ମାର୍କ ଆଧାରରେ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ମାଟ୍ରିକରେ ସର୍ବନିମ୍ନ 50% ମାର୍କ ନିଶ୍ଚିତ କରାଯିବ।

ପ୍ରି-ITI: ମାଟ୍ରିକରେ ପ୍ରାପ୍ତ ମାର୍କକୁ 100 ମାର୍କରେ ପରିଣତ କରାଯିବ (ସର୍ବନିମ୍ନ 50% ମାର୍କ ନିଶ୍ଚିତ କରାଯିବ) + ITI ମାର୍କକୁ 100 ମାର୍କରେ ପରିଣତ କରାଯିବ। ମୋଟ ମାର୍କକୁ ମିଶାଇ 200 ମାର୍କ କରାଯିବ ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ମାର୍କ ଆଧାରରେ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଉଭୟକୁ ସମାନ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ।

MLT: ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ (ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ, ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ, ଗଣିତ ଏବଂ ଜୀବବିଜ୍ଞାନ ସହିତ) ରେ ପ୍ରାପ୍ତ ମାର୍କକୁ 200 ମାର୍କରେ ପରିଣତ କରାଯିବ ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ମାର୍କ ଆଧାରରେ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ମାଟ୍ରିକରେ ସର୍ବନିମ୍ନ 50% ମାର୍କ ନିଶ୍ଚିତ କରାଯିବ।

ଆବେଦନ ଫି

ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରୁଥିବା SC/ST/PWD/ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଫି ଦେବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ, ବାକି ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆବେଦନ ଫିସ୍ ୧୦୦ ଟଙ୍କା। ଅଧିକ ବିବରଣୀ ପାଇଁ, ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ରେଳବାଇର ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଫିସ୍ ଅନଲାଇନରେ ଦେବାକୁ ପଡିବ।

କେତୋଟି ପଦବୀ ପୂରଣ ହେବ?

ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ଅଭିଯାନ ମାଧ୍ୟମରେ ୩୫୩୮ ପଦବୀ ପୂରଣ କରାଯିବ।

