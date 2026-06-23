ପ୍ରବେଶ କରିବାର ୧୧ ଦିନ ପରେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଅଗ୍ରସର ହେଲା ମୌସୁମୀ

ଜୁନ୍ ୧୨ ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟକୁ ଛୁଇଁଥିବା ମୌସୁମୀ ୧୧ ପରେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଛି

By Manoranjan Sial

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପୁଣି ଆଗକୁ ବଢିଲା ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ। ପୂରା ରାଜ୍ୟକୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଛି ମୌସୁମୀ। ଅର୍ଥାତ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଆଜି ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟକୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଛି। ଜୁନ୍ ୧୨ ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟକୁ ଛୁଇଁଥିବା ମୌସୁମୀ ୧୧ ପରେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଛି। ଏ ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଯାହାଫଳରେ ରାଜ୍ୟରେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଜି କଟକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବର୍ଷା ହୋଇଛି।

ମୌସୁମୀ ପ୍ରାବଶ କରିବା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବର୍ଷା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକା ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଜାରି କରିଥିବା ବୁଲେଟିନ୍ ଅନୁସାରେ ୨୪ ତାରିଖରେ ନବରଙ୍ଗପୁର,କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ସବୁ ଅୟଞ୍ଚଳରେ ୭ରୁ ୧୧ ସିଏମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଏହାବ୍ୟତୀତ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ କାଳବୈଶାଖୀ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୪୦ରୁ ୫୦ କିମି ରହିବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ୱେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି।

୨୫ ତାରିଖରେ କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଜପତି, ନୟାଗଡ଼ଳ ଓ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ କେତେକ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ସବୁ ଅୟଞ୍ଚଳରେ ୭ରୁ ୧୧ ସିଏମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଏହାବ୍ୟତୀତ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ କାଳବୈଶାଖୀ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୪୦ରୁ ୫୦ କିମି ରହିବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ୱେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଗୋଡ଼ରେ ଏହି ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯିବାର ଅର୍ଥ…

‘ଦେଶର ୩ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବଦଳିବେ’; ଅଖିଳେଶଙ୍କ…

୨୬ ତାରିଖରେ ବଲାଙ୍ଗୀର, କଳାହାଣ୍ଡି, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୪୦ରୁ ୫୦ କିମି ରହିବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ୱେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି।

୨୭ ତାରିଖରେ ନବରଙ୍ଗପୁର, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ରାୟଗଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, ଗଜପତି ଓ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୪୦ରୁ ୫୦ କିମି ରହିବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ୱେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି।

୨୮ ତାରିଖରେ ବଲାଙ୍ଗୀର, କନ୍ଧମାଳ, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ରାୟଗଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, ନବରଙ୍ଗପୁର ଓ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୪୦ରୁ ୫୦ କିମି ରହିବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ୱେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି।

You might also like More from author
More Stories

ଗୋଡ଼ରେ ଏହି ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯିବାର ଅର୍ଥ…

‘ଦେଶର ୩ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବଦଳିବେ’; ଅଖିଳେଶଙ୍କ…

କକରୋଚ ଜନତା ପାର୍ଟି ଉପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ…

ଇସ୍ରାଏଲ-ଆମେରିକା ଯୁଦ୍ଧ: ଭାରତର ଭୂମିକା…

1 of 14,377