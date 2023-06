ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀବାୟୁ ଭାରତୀୟ ଉପଦ୍ୱୀପଆଡକୁ ଧୀରେଧୀରେ ଗତି କରୁଥିବାରୁ ଆସନ୍ତା ଦୁଇଦିନ ଭିତରେ ମୌସୁମୀ କେରଳ ଛୁଇବ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁମାନ କରିଛି । ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀବାୟୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆରବ ସାଗର, ମାଳଦ୍ୱୀପ- ଲକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ,କୁମୋରିନ୍‍ ଅଞ୍ଚଳ, ଦକ୍ଷିଣ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଓ ପୂର୍ବମଧ୍ୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଆଡକୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଛି । ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ ଶେଷ ଆଡକୁ ମୌସୁମୀ ଓଡ଼ିଶା ଛୁଇଁପାରେ।

Southwest Monsoon has further advanced into some more parts of the South Arabian Sea and Maldives area, some parts of the Lakshadweep area, the entire Comorin area, some more parts of South Bay of Bengal and east-central Bay of Bengal as of today, 2nd June 2023 pic.twitter.com/xRwmb4TtzQ

