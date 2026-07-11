ସୌଭିକଙ୍କୁ ନେଇ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା: କଣ ବିଜେପିରେ ମିଶିବେ କି?

ଗତ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେଡିର ପରାଜୟ ପରେ ରାଇଜ ମୁଖିଆଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ସୌଭିକଙ୍କ ବାପା ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ

By Manoranjan Sial

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କଟକ-ଚୌଦ୍ୱାର ବିଧାୟକ ସୌଭିକ ବିଶ୍ୱାଳ। ଆଜି ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱାଳ ଓ ତାଙ୍କର ଜଣେ ସାଥୀ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିଥିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଉଭୟ ସେଠାରେ କିଛି ସମୟ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଫେରି ଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତେବେ ସେମାନେ କାହିଁକି ଆସିଥିଲେ ଓ କାହା ସହିତ ଫୋନ୍‌ରେ କଥା ହେଲେ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାପଡ଼ି ନାହିଁ।

ଗତ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେଡିର ପରାଜୟ ପରେ ରାଇଜ ମୁଖିଆଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ସୌଭିକଙ୍କ ବାପା ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ। ମଝିରେ ମଝିରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ଷମତା କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ପରିଚିତ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାପ-ପୁଅ ସମାଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା ବିଜେଡି ପ୍ରତି ପ୍ରଭାତ ଓ ସୌଭିକଙ୍କ ମୋହ ତୁଟି ଯାଇଛି।

ତେବେ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ବାପ-ପୁଅଙ୍କ ମୁଖା ଖୋଲି ଯାଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ସଚିବ ସନ୍‌ପ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥିତ୍ୱକୁ ପ୍ରଭାତ ଖୋଲାଖୋଲି ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳା ଭଙ୍ଗ ଅଭିଯୋଗରେ ଦଳ ୩ ଥରର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଭାତଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରିଥିଲା।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଜଳବତରଣ କଲା ‘ଆଇଏନ୍‌ଏସ୍ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି’;…

ପ୍ରତିଶୋଧ କଣ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ହୁଏ? ଦୁଷ୍କର୍ମ…

ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ସୌଭିକ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଜ୍ୟସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦଳ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ସୌଭିକଙ୍କୁ ବିଜେଡିରୁ ସସ୍‌ପେଣ୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ବାପ-ପୁଅ ବିଜେଡିରୁ ବିଦା ହେବା ପରେ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହେବା ବୋଲି ଲଗାତାର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି।

ସୂଚନାରୁ ପ୍ରକାଶ; କିଛି ଦିନ ତଳେ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ ବିଜେଡି ଛାଡ଼ି ବିଜେପିରେ ମିଶିବା ପରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବିଶେଷ କରି କଟକ-ବାରବାଟୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଜେଡିକୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟ୍‌କା ଲାଗିଥିଲା। ପରେ ସେ ବିଜେପି ଟିକେଟ୍‌ରେ ପୁଣିଥରେ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି।

You might also like More from author
More Stories

ଜଳବତରଣ କଲା ‘ଆଇଏନ୍‌ଏସ୍ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି’;…

ପ୍ରତିଶୋଧ କଣ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ହୁଏ? ଦୁଷ୍କର୍ମ…

ନକଲି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ହାତରେ ଗଢ଼ା ହେଉଛି…

ନିଜକୁ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର କହୁୁଥିଲା; ବଡ଼ବଡ଼…

1 of 14,545