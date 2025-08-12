(Video) ଏ କଣ କଲେ ଜୟା…ସେଲ୍ଫି ନେଉଥିବା ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ଠେଲିଦେଲେ, ରାଗରେ ପଚାରିଲେ ‘What are you doing, what is this?’
ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ଉପରେ ରାଗିଗଲେ ଜୟା ବଚ୍ଚନ ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟା ଜୟା ବଚ୍ଚନ ପ୍ରାୟତଃ ତାଙ୍କ ଆଚରଣ ପାଇଁ ଶିରୋନାମାରେ ରହିଥାନ୍ତି । ଏହାରି ଭିତରେ ତାଙ୍କର ନୂତନ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି । ଏଥିରେ ସେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଠେଲାପେଲା କରି କହୁଛନ୍ତି – ‘ତୁମେ କ’ଣ କରୁଛ? ଏହା କ’ଣ?’ ଜୟା ଏହା କହିବା ମାତ୍ରେ ସେଲଫି ନେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲେ ।
ସେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ କ୍ରୋଧର ସହିତ ଚାହିଁ ରହିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ଶିବସେନା ସାଂସଦ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଚତୁର୍ବେଦୀ ସମେତ ଅନ୍ୟ ସାଂସଦମାନେ ସେଠାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ । ଭିଡିଓଟି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।
କଣ ଥିଲା ଘଟଣା- ପ୍ରକୃତରେ, ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସୋମବାର କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ସପା ସମେତ ବିରୋଧୀ ନେତାମାନେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ଏସପି ନେତାମାନେ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ କ୍ଲବରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ।
ସେଠାରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୟା ବଚ୍ଚନଙ୍କ ସହ ସେଲଫି ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ । ଏହା ଦେଖି ଜୟା ରାଗିଗଲେ । ସେ ତାଙ୍କୁ ଜୋରରେ ଠେଲାପେଲି କରି ନିଜର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କଲେ । ଏହା ଦେଖି ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ।
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କଡା ସମାଲୋଚନା- ଜଣେ ୟୁଜର ଏହି ଭିଡିଓକୁ ସେୟାର କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ‘ଜୟା ବଚ୍ଚନ ସବୁବେଳେ ରାଗିଯାଆନ୍ତି।’ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଜୟା ବଚ୍ଚନଙ୍କ ଭିଡିଓ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇନାହାଁନ୍ତି । ଆଉ ଜଣେ ୟୁଜର ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଜୟା ବଚ୍ଚନ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଏବଂ ପ୍ରଚାରର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁନ୍ତି । ସେହିପରି ଜଣେ ଯୁବକ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଜୟା ବଚ୍ଚନ ଥରେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଥିଲେ । ଏବେ ତାଙ୍କ ଆଚରଣ ଦେଖି ମୁଁ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ।
#WATCH | Delhi: Samajwadi Party MP Jaya Bachchan scolded a man and pushed him away, while he was trying to take a selfie with her. pic.twitter.com/UxIxwrXSM0
— ANI (@ANI) August 12, 2025