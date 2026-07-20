ବିଶ୍ୱବିଜେତା ସ୍ପେନ୍, ଏହି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ହାରିଲା ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା, ପଡ଼ିଆରେ ଭୋ-ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ ମେସି
ବିଶ୍ୱବିଜେତା ସ୍ପେନ୍, ଏହି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ହାରିଲା ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଡେସ୍କ: ସ୍ପେନ୍ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାକୁ ୧-୦ ଗୋଲ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରି ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ର ଟ୍ରଫି ହାତେଇ ନେଇଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସ୍ପେନ୍ର ଖେଳାଳିମାନେ ଏକ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଦଳ ଭଳି ଖେଳିଥିଲେ ଏବଂ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ଉପରେ ନିଜର ଆଧିପତ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ।
ଗତ ରବିବାର ନ୍ୟୁ ଜର୍ସିର ମେଟ୍ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଏବଂ ସ୍ପେନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ରୋମାଞ୍ଚକର ମହାମୁକାବିଲା ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଗୋଲ୍ ହୋଇପାରିନଥିଲା, ଯାହାପରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟାଇମକୁ ଯାଇଥିଲା। ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟାଇମ୍ର ୧୦୬ତମ ମିନିଟ୍ରେ ସ୍ପେନ୍ର ଫେରାନ୍ ଟୋରେସ୍ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର ଡିଫେନ୍ସକୁ ଭେଦ କରି ଏକମାତ୍ର ବିଜୟୀ ଗୋଲ୍ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ପେନ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟ୍ରଫି ନିଜ ନାମରେ କରିଥିଲା।
କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ ମେସି: ମ୍ୟାଚ୍ ଶେଷ ହେବା ପରେ ପଡ଼ିଆରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର ଅଧିନାୟକ ଲିଓନେଲ୍ ମେସି ନିଜର ଲୁହ ରୋକି ପାରିନଥିଲେ ଏବଂ ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ। ମ୍ୟାଚ୍ର ଶେଷ ସିଟି ବାଜିବା ମାତ୍ରେ ମେସି ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ି ବସି ପଡ଼ିଥିଲେ।
ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ ଉତ୍ସବ ଶେଷ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବହୁତ ଇମୋସନାଲ୍ ନଜର ଆସିଥିଲେ। ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ଉପସ୍ଥିତ ହଜାର ହଜାର ପ୍ରଶଂସକ ‘ମେସି-ମେସି’ ନାରା ଦେଇ ନିଜର ପ୍ରିୟ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଜଣାଇବା ସହ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ।
ମେସିଙ୍କ ନାମରେ ବଡ଼ ରେକର୍ଡ: ଯଦିଓ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଦଳ ଟ୍ରଫି ବଞ୍ଚାଇବାରେ ବିଫଳ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଲିଓନେଲ୍ ମେସି ନିଜ ନାମରେ ଏକ ବଡ଼ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଇତିହାସରେ ୩ଟି ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାରେ ବିଶ୍ୱର ଦ୍ୱିତୀୟ ଖେଳାଳି ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ୩୯ ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲ୍ ଖେଳିଥିବା ସବୁଠାରୁ ବୟସ୍କ ଆଉଟ୍ଫିଲ୍ଡ ଖେଳାଳିର ମାନ୍ୟତା ପାଇଛନ୍ତି।
ଏଞ୍ଜୋ ଫର୍ଣ୍ଣାଣ୍ଡେଜ୍ଙ୍କୁ ମିଳିଲା ରେଡ୍ କାର୍ଡ: ମ୍ୟାଚ୍ର ପ୍ରଥମ ୯୦ ମିନିଟ୍ ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାକୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଝଟ୍କା ଲାଗିଥିଲା। ଦଳର ମିଡ୍ଫିଲ୍ଡର ଏଞ୍ଜୋ ଫର୍ଣ୍ଣାଣ୍ଡେଜ୍ଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ୟେଲୋ କାର୍ଡ ମିଳିବା ପରେ ରେଫରି ରେଡ୍ କାର୍ଡ ଦେଖାଇ ପଡ଼ିଆରୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ।
ଏହାପରେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଦଳକୁ ୧୧ ଜଣଙ୍କ ବଦଳରେ ମାତ୍ର ୧୦ ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ନେଇ ଖେଳିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ସ୍ପେନ୍ ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫାଇଦା ଉଠାଇ ଲଗାତାର ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ସ୍ପେନ୍ ପକ୍ଷରୁ ମୋଟ ୨୦ ଥର ଗୋଲ୍ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର ଗୋଲକିପର ମାର୍ଟିନେଜ୍ ଅନେକ ଗୋଲ୍ ଅଟକାଇ ଦଳକୁ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଥିଲେ।
ଏମବାପେ ଜିତିଲେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବୁଟ୍: ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ୮ଟି ଗୋଲ୍ କରିଥିବା ମେସି ଏହି ପରାଜୟ ଯୋଗୁଁ ‘ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବୁଟ୍’ ଜିତିବାରୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଫ୍ରାନ୍ସର କିଲିଆନ୍ ଏମବାପେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ମୋଟ ୧୦ଟି ଗୋଲ୍ କରି ଏହି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବୁଟ୍ ପୁରସ୍କାର ଜିତିଛନ୍ତି।
ଚାମ୍ପିଅନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲା ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା: ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ପାଖରେ ଇଟାଲୀ (୧୯୩୪, ୧୯୩୮) ଏବଂ ବ୍ରାଜିଲ୍ (୧୯୫୮, ୧୯୬୨) ପରେ ବିଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ଦଳ ଭାବେ ଲଗାତାର ଦୁଇଟି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଥିଲା। ୨୦୨୨ ଫାଇନାଲ୍ରେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଫ୍ରାନ୍ସକୁ ପେନାଲ୍ଟି ସୁଟ୍ ଆଉଟ୍ରେ ୪-୨ ରେ ହରାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ୨୦୨୬ ରେ ସେ ସ୍ପେନ୍ର ଶକ୍ତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ପାର୍ କରିପାରିଲା ନାହିଁ।