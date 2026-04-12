“ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଜୀବନଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ”, ଯେତେବେଳେ ମାଫିଆ ଅତିକ ପାଇଁ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଥିଲେ ପତ୍ନୀ ଶାଏସ୍ତା
ଯେତେବେଳେ ଅତିକ ଅହମ୍ମଦଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଶାଏସ୍ତା ପରଭିନ୍ ୫ ବର୍ଷର ଅସଦ୍କୁ ଧରି ଡିଜିପି ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ! ପୂର୍ବତନ ଡିଜିପି ବିକ୍ରମ ସିଂହ ଶୁଣାଇଲେ ୨୦୦୭ ମସିହାର ସେହି ଅଣଶୁଣା କାହାଣୀ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ବର୍ଷ ୨୦୦୭ର କଥା… ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ମାଫିଆ ଅତିକ ଅହମ୍ମଦର ଆତଙ୍କ ଚରମ ସୀମାରେ ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ପ୍ରୟାଗରାଜରେ (ତତ୍କାଳୀନ ଆଲାହାବାଦ) ଅତିକର ଦପଟ ଚାଲୁଥିଲା ଏବଂ ଆଲାହାବାଦରୁ ଦିଲ୍ଲୀ-ମୁମ୍ବାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଲୋକେ ଥରୁଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ, ୨୩ ଜୁନ୍ ୨୦୦୭ରେ ଡକ୍ଟର ବିକ୍ରମ ସିଂହ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ପୋଲିସର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ଡିଜିପି) ହେଲେ। ସେ ୨୩ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୦୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପଦବୀରେ ରହି ମାଫିଆ ଶାସନ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।
ଡକ୍ଟର ବିକ୍ରମ ସିଂହ ତାଙ୍କର ଏକ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପଡକାଷ୍ଟରେ ଅତିକ-ଅସରଫଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର କାଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଡିଜିପି ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ମାତ୍ର ୨-୩ ଦିନ ପରେ, ଅତିକ ଏବଂ ଅସରଫ ପ୍ରୟାଗରାଜର ଏକ ମଦ୍ରାସାର କାନ୍ଥ ଭାଙ୍ଗି ତାହାକୁ କବ୍ଜା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ସେଇଟି ଏକ ବାଳିକା ମଦ୍ରାସା ଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ଦୁଇଜଣ ନାବାଳିକା ଝିଅଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରି ନଦୀ କୂଳରେ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସକାଳୁ ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ତାକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ମଦ୍ରାସା ଗେଟ୍ ସାମ୍ନାରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ବିକ୍ରମ ସିଂହ ଏହାକୁ ଏକ ‘ଟେଷ୍ଟ କେସ୍’ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଆକ୍ଟ ଅଧୀନରେ ଅତିକ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।
ଡକ୍ଟର ବିକ୍ରମ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି, “ପ୍ରକୃତରେ ସେତେବେଳର ସରକାର ମାଫିଆ ଅତିକ ଅହମ୍ମଦକୁ ନେଇ କିଛି ଅଲଗା ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସ୍ଥିର କରିନେଇଥିଲି ଯେ ଏସବୁ ଚଳିବ ନାହିଁ। ଏହା ମୋ ପାଇଁ ଏକ ‘ଟେଷ୍ଟ କେସ୍’ ଥିଲା। ମୁଁ ପ୍ରାୟ ମାସେ ଭିତରେ ହିଁ ଅତିକର ଘର ଉପରେ ବୁଲଡୋଜର ଚଲାଇ ଦେଇଥିଲି ଏବଂ ତା’ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାମଲା ମଧ୍ୟ ଦାୟର କରିଥିଲି। ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲି ଯେ, ଯଦି ଅତିକ ଅହମ୍ମଦ ମୋ ଡିଜିପି କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବଦମାସି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ତେବେ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖାଇ ଦେବି ଯେ ଆଇନ କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ଜଣେ ଅପରାଧୀ କେତେ ଦୁର୍ବଳ।
ଅତିକ ଏବଂ ତାର ପରିବାର ତୁରନ୍ତ ଅନୁଭବ କରିନେଲେ ଯେ ଏବେ ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳି ଯାଇଛି। ବିକ୍ରମ ସିଂହ ଆଗକୁ କହିଛନ୍ତି, “ଯେମିତି ହିଁ ଅତିକ ଏବଂ ତାର ପରିବାର ସେତେବେଳର ସରକାର ଏବଂ ମୋର କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଦେଖିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ସେମାନେ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ଯଦି ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ତେବେ ତାର ପରିଣାମ ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଜେଲ୍ରେ ପୁରାଇବ ନାହିଁ, ବରଂ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଯିବ।”
ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ପ୍ରାୟ ମାସେ ପରର କଥା, ସମୟ ଦ୍ୱିପ୍ରହର ହୋଇଥିଲା। ଶାଏସ୍ତା ପରଭିନ୍ (ଅତିକର ପତ୍ନୀ) ଡିଜିପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଜରିଆରେ ସାକ୍ଷାତ ପାଇଁ ସମୟ ମାଗିଥିଲେ। ଡକ୍ଟର ବିକ୍ରମ ସିଂହ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରି ତାଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହ ୫-୬ ବର୍ଷର ଜଣେ ସାନ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଥିଲା।
ବିକ୍ରମ ସିଂହ କହନ୍ତି ଯେ, ‘ଶାଏସ୍ତା ପରଭିନ୍ ନିଜେ ହିଁ ସେହି ପିଲାଟିକୁ ପାଖ ଚେୟାରରେ ବସାଇ କହିଲେ, “ଏହା ମୋ ପୁଅ ଅସଦ୍”।’ ତା’ପରେ ସେ ନେହୁରା ହୋଇ କହିଲେ, “ସାର୍, ଆପଣ ତ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ (ଅତିକ ଅହମ୍ମଦ) ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାମଲା ଦାୟର କରିସାରିଛନ୍ତି। ବାକି ଆପଣ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା ହିଁ କରିବେ। ବସ, ମୁଁ ଆଜି ହାତ ଯୋଡ଼ି ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ଆସିଛି ଯେ ମୋ ସିନ୍ଦୂର ପୋଛି ମୋତେ ବିଧବା କରିଦେବେନି। ଯଦି ଏମିତି ହୁଏ, ତେବେ ଏହି ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନାଥ ହୋଇଯିବେ।”
ବିକ୍ରମ ସିଂହ ଶାଏସ୍ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ‘ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚତୁର ମହିଳା’ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ଯିଏ ନିଜ ମୁଣ୍ଡକୁ ଖୁବ୍ ତେଜ୍ ଚଲାନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏପରି ଜଣେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ ସହ ଅଧିକ ସମୟ କଥା ହେବାର କିଛି ମାନେ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେହିଦିନ ହିଁ ସେ ଅନୁମାନ କରିନେଇଥିଲେ ଯେ, “ଆଜି ଯେଉଁ ଶାଏସ୍ତା ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଜୀବନ ଭିକ୍ଷା କରି ମୋ ଆଗରେ ନେହୁରା ହେଉଛି, ଆଗାମୀ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଜ୍ଜନକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ।”
ଆଜି ସବୁକିଛି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଯାଇଛି। ୧୫-୧୬ ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୩ରେ ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ପୋଲିସ ହେପାଜତରେ ଥିବା ସମୟରେ ଅତିକ ଅହମ୍ମଦ ଏବଂ ଭାଇ ଅସରଫ ଗୁଳିମାଡ଼ରେ ନିହତ ହୋଇଥିଲେ। ପୁଅ ଅସଦ୍ (ଯିଏ ସେଦିନ ଶାଏସ୍ତାଙ୍କ ସହ ଥିଲା) ୧୩ ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୩ରେ ଝାନ୍ସୀରେ ୟୁପି ଏସଟିଏଫ୍ (UP STF) ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା। ଶାଏସ୍ତା ପରଭିନ୍ ନିଜେ ଏବେ ଫେରାର ଅଛି ଏବଂ ପୋଲିସ ତାକୁ ଖୋଜୁଛି। ପୂର୍ବତନ ଡିଜିପି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଅତିକ କେବଳ ଜଣେ ବାହୁବଳୀ ନଥିଲା, ବରଂ ଏକ ବଡ଼ ନେଟୱାର୍କର ଅଂଶ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଇନର ଶକ୍ତି ସବୁକିଛି ବଦଳାଇ ଦେଲା।