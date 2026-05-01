ଫୋନରେ ପାଣି ଗଲା ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତୁନି, ଏହି ଆପ୍ ଠିକ କରିଦେବ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋବଲେମ୍ !

ସ୍ପିକର କ୍ଲିନର ଆପ୍

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବର୍ଷା ଋତୁ ଆସିବା ସହିତ, ହଠାତ୍ ଓଦା ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ପାଣି ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯାଏ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ରେ, ପାଣି ପ୍ରବେଶକୁ ଏଡାଇବା।

ବିଶେଷକରି ଯଦି ସ୍ପିକରରେ ପାଣି ଯାଏ, ତେବେ ଶବ୍ଦ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ। ଫୋନର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବା କମ ହୋଇଯାଏ, କିମ୍ବା ଆପଣ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଶୁଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି କାରଣରୁ ଲୋକମାନେ ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି।

ଯଦିଓ ଅନେକ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଜଳ-ପ୍ରତିରୋଧୀ, ପାଣି ଏବେ ବି ସ୍ପିକରରେ ଏକ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ। ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଭାବନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଫୋନ୍‌କୁ କେୟାର ସେଣ୍ଟରକୁ ନେଇ ଏକ ନୂତନ ସ୍ପିକର ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ପଡିବ। କିନ୍ତୁ ଏହା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାରଣ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋରରେ ଏପରି ଆପ୍ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍‌ର ସ୍ପିକରରେ ଫସି ରହିଥିବା ୮୦ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣିକୁ ସହଜରେ ବାହାର କରିପାରିବ।

ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିଲା, ସବୁ ଧୋଇଦେଲା, ରାତିସାରା…

Rules Change: ବଢ଼ିଲା ସିଲିଣ୍ଡର ଦାମ୍,…

ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାର ଏକ ସରଳ ଉପାୟ ହେଉଛି ଶବ୍ଦ ତରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କମ୍-ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଶବ୍ଦ ବଜାଇବେ, ସ୍ପିକରଟି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ କମ୍ପିତ ହୁଏ।

ଏହି କମ୍ପନ ଫସି ରହିଥିବା ପାଣିକୁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ। ଅନେକ ଆପ୍ ଏବଂ ୱେବସାଇଟ୍ ଏହି ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରେ। ମୋବାଇଲ୍ କିମ୍ବା ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ସ୍ପିକରରୁ ପାଣି ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଆପ୍ କୁ ସ୍ପିକର କ୍ଲିନର୍ କିମ୍ବା କ୍ଲିନ୍ ସ୍ପିକର କୁହାଯାଏ।

ଏହାକୁ ଏକ ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ ଆପ୍ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ ଏବଂ ଏହା ସ୍ପିକର ସଫା କରିବା ପାଇଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଏହା କେବଳ କିଛି ସେକେଣ୍ଡରେ ସ୍ପିକରକୁ ସଫା କରି ଶବ୍ଦକୁ ଏହାର ମୂଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଫେରାଇ ଆଣେ। ଏହା ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସହଜ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନ କିମ୍ବା ତାଲିମ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ।

ସ୍ପିକର କ୍ଲିନର ଆପ୍ ସାଉଣ୍ଡ ୱେବ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ କାମ କରେ। ସାଉଣ୍ଡ ୱେବ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସାହାଯ୍ୟରେ, ସ୍ପିକର ଭାଇବ୍ରେଟ୍ ହେଲେ ସ୍ପିକରରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ପାଣି ବାହାରକୁ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସ୍ପିକର କ୍ଲିନର ଆପ୍‌ରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ।

ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ପିକରରେ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ହୁଏ ଏବଂ ଏହି ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ସ୍ପିକରରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ପାଣିକୁ ବାହାର କରିଦିଏ। ଯଦିଓ ଏହି ପଦ୍ଧତିକୁ ବହୁତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ କିଛି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯେପରିକି ଏହି ପଦ୍ଧତିକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ, ଫୋନକୁ ଏପରି ଭାବରେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଏହାର ସ୍ପିକର ତଳ ଆଡକୁ ମୁହଁ କରିଥିବ।

ଏହା ପରେ, ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଟିକେ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଉଚିତ, ଏବଂ ହେଡଫୋନ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ରଖିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଅଧିକ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ହୁଏ ଏବଂ ପାଣି ଶୀଘ୍ର ବାହାରକୁ ଆସିପାରେ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସାହାଯ୍ୟରେ, ସ୍ପିକରରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ପ୍ରାୟ ୮୦ ପ୍ରତିଶତ ପାଣି ବାହାର କରାଯାଇପାରିବ।

ସ୍ପିକର କ୍ଲିନର ଭଳି ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ବହୁତ ସହଜ। ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ କେବଳ ଆପ୍ ଖୋଲି ଏକ ବଟନ୍ ଦବନ୍ତି, ଏବଂ ଶବ୍ଦ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ବାଜିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। କିଛି ଆପ୍ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଏବଂ ମାନୁଆଲ୍ ଉଭୟ ମୋଡ୍ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ସେଟ୍ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସାଧାରଣତଃ କାମ କରିବାକୁ ୩୦ ରୁ ୬୦ ସେକେଣ୍ଡ ସମୟ ନେଇଥାଏ, ଏବଂ ସ୍ପିକର ଶବ୍ଦ ପୁଣି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ।

You might also like More from author
More Stories

ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିଲା, ସବୁ ଧୋଇଦେଲା, ରାତିସାରା…

Rules Change: ବଢ଼ିଲା ସିଲିଣ୍ଡର ଦାମ୍,…

ଭାରତୀୟ ପାସପୋର୍ଟର ୪ଟି ରଙ୍ଗ: ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର…

UIDAIର ନୂଆ ଅପଡେଟ୍, ପରିଚୟ ବ୍ୟତୀତ ଏହି…

