ଆଉ ଧାଡ଼ିରେ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବନି; ଆଧାରକାର୍ଡ଼ ସ୍କାନ କରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେ

ଆଉ ଧାଡ଼ିରେ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବନି; ଆଧାରକାର୍ଡ଼ ସ୍କାନ କରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେ
ଉତ୍ସବ ସମୟରେ ଆସିବାକୁ ଥିବା ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ୮ଟି ନୂତନ ପାର୍କିଂ ସ୍ଥାନ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି
ପୁରୀ: ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଭାବ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଆଉ ଡେରି ହେବନି। ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଭଲ ଖବର। ସେମାନେ ନିଜ ଆଧାର କାର୍ଡ଼କୁ ସ୍କାନ କରି ସିଧା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ କେହି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ଏପରି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଆଇନ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ।
ଶ୍ରୀ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି; ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦା ଯେପରି ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ନହୋଇ ସହଜରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପ୍ଲିକେସନ ସେଣ୍ଟରର ସହାୟତାରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧୀନରେ ପୁରୀର ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ ସ୍କାନ କରି ମନ୍ଦିର ପରିସରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟମରେ କେବଳ ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ପର୍ୟ୍ୟାପ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି।
ସୂଚନାରୁ ପ୍ରକାଶ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଂହଦ୍ୱାର ଦେଇ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଥିଲା। ଯାହାଫଳରେ ଦୈନିକ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ନିୟମିତ ମନ୍ଦିର ଯାଉଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ। ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓ ସହଜ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଦାବି କରିଆସୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ଥିଲା; ବର୍ତ୍ତମାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ନିୟମିତ ମନ୍ଦିର ଯାଉଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି।
ରଥ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ୮ଟି ପାର୍କିଂ ସ୍ଥଳ
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ମଙ୍ଗଳବାର ପୁରୀଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ରଥଯାତ୍ରାର ଦ୍ୱିତୀୟ ସମନ୍ୱୟ ବୈଠକ। ଏଥିରେ ଏଡିଜି ସୌମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ଯୋଗଦେଇ କହିଥିଲେ; ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ବିଜେ ହୁଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବଡ଼ ଧରଣର ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବ୍ୟାପକ ଟ୍ରାଫିକ ପରିଚାଳନା ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି।
ଉତ୍ସବ ସମୟରେ ଆସିବାକୁ ଥିବା ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ୮ଟି ନୂତନ ପାର୍କିଂ ସ୍ଥାନ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ ଅସୁବିଧା କିମ୍ବା ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଅକ୍ସିଜେନ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କରିଡ଼ର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି ବୋଲି ପୋଲିସ ଏଡିଜି ସୌମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ କହିଛନ୍ତି।