ବିରୋଧୀ ଗଠବନ୍ଧନକୁ ମିଳିଲା ନୂଆ ନାଁ! ବେଙ୍ଗାଲୁର ବୈଠକରେ ହେଲା ନିଷ୍ପତି, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହି ନାଁ’ର ଅର୍ଥ କ’ଣ

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଣିକ ଓ ଶିଳ୍ପ ମହାସଂଘ (ଫିକି) ତରଫରୁ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷାରେ କର୍ପୋରେଟ୍‍ ମାନଙ୍କ ଭୂମିକା ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ସହଯୋଗୀ ରାଜ୍ୟଭାବେ ଓଡ଼ିଶା ଯୋଗଦେଇଛି। ସମ୍ମିଳନୀରେ ମୁଖ୍ୟବକ୍ତାଭାବେ ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ, ବାଣିଜ୍ୟ, ଜଳସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ଟୁକୁନି ସାହୁ, ପରିବହନ ବିଭାଗ ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ଉଷା ପାଢ଼ୀ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନେଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ସମ୍ପର୍କରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି।

ମୁଖ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବକ୍ତାଭାବେ ସାଂସଦ ରାଜୀପ ପ୍ରତାପ ରୋଢ଼ି ଯୋଗଦେଇ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ସମ୍ମିଳନୀରେ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା, ସଡ଼କପଥରେ ଘଟୁଥିବା ମୃତ୍ୟୁସଂଖ୍ୟାକୁ ହ୍ରାସ କରିବା, କର୍ପୋରେଟର,ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ନିଆଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଫିକିର ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ ବାର୍ଷିକ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।

We are delighted to inform you that @STAOdisha has received Special Jury Award for the unique initiatives 'Operation Rakshak' & 'National Road Safety Short Film Festival' at FICCI Road Safety Awards, 2023.

Sri @AMITABHTHAKUR21,Transport Commissioner, Odisha received the award. pic.twitter.com/9leqioHliA

— State Transport Authority, Odisha (@STAOdisha) July 18, 2023