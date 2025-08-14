ଏ ହେଉଛି ସାପଙ୍କ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣଗାର, ଦୁଆର ମୁହଁରେ ପକାଇଲେ କୋବ୍ରା ବି ପଶିପାରିବନି

ଏହି ଜିନିଷକୁ ସାପଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଭୟ । ଦୁଆର ମୁହଁରେ ପକାଇଲେ ଆଉ ପାଖ ମାଡିପାରିବେନି....

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଘରେ ସାପ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ବିପଦ ସବୁବେଳେ ରହିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଅନେକ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ, ହଜାରିବାଗର ସାପ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଏକ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି, ଯାହା ସାପ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା ଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ଏହାକୁ ସ୍ପ୍ରେ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ସାପ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ନାହିଁ।

ବାସ୍ତବରେ ବର୍ଷା ଋତୁରେ, ସାପ ଗାତରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଯାଏ । ଯଦ୍ବାରା ସାପ ସୁଖିଲା ଯାଗା ଖୋଜିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଘର-ଅଗଣା କିମ୍ବା ଶୁଖିଲା ସ୍ଥାନରେ ଲୁଚି ରୁହନ୍ତି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଆପଣ ସାପକୁ ଦୂରେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଫିନାଇଲ୍ ଲିକୁଇଡ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ।

ଘରର ଏହି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ

ଯଦି ଆପଣ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଘରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏହାକୁ ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତି, ତେବେ ସାପ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ, ଏଥିରେ କାର୍ବୋଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ଥାଏ। ଏହାର ଗନ୍ଧ ସାପ, ବିଛା, କୀଟପତଙ୍ଗକୁ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ବାରଣ କରେ। ଏହା ସହିତ, ଘରର ଷ୍ଟୋର ରୁମ୍ ଏବଂ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ସ୍ଥାନକୁ ସଫା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଘର ଚାରିପାଖରେ କାର୍ବୋଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତି, ତେବେ ସାପ ପଶି ପାରିବ ନାହିଁ।

ଘର ବାହାରେ ଏହି କାମ କରନ୍ତୁ

ବିଶେଷଜ୍ଞ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆପଣ ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ଫିନାଇଲ୍ ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତି, ତେବେ ବର୍ଷା ହେଲେ ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ, ଘର ଚାରିପାଖରେ ଅରିଜିନାଲ କାର୍ବୋଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ । ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାଏ । ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସାପ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବର୍ଷା ଋତୁରେ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଏହି ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ । ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବ ।

