ଲର୍ଡସରେ ହଙ୍ଗାମା: ଆସେଜ ଟେଷ୍ଟରେ ପିଚ୍ ଖରାପ କରିବା ପାଇଁ ପଡିଆରେ ପଶିଗଲେ ଦର୍ଶକ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ଆସେଜ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ ଜାରି ରହିଛି । ଐତିହାସିକ ଲର୍ଡସ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ ଖେଳାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ହଙ୍ଗାମା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ମ୍ୟାଚର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀମାନେ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଏବଂ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା ଘଟାଇ ଦେଇଛନ୍ତି । ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ କ୍ରିକେଟ ମାହୋଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଯାଇଛି । ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ ମ୍ୟାଚ ମ୍ୟାଚ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ୨ ଜଣ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ପଡିଆ ଭିତରେ ପଶି ପିଚକୁ ଖରାପ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ।

ଆସେଜ ଟେଷ୍ଟର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚରେ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଇଂଲଣ୍ଡ ଅଧିନାୟକ ବେନ୍ ଷ୍ଟୋକ୍ସ । ତେବେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବ୍ୟାଟିଂର ଦ୍ୱିତୀୟ ଓଭର ସମୟରେ ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ହଠାତ ପଡିଆ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଥିଲେ । ହାତରେ ଅରେଞ୍ଜ ପାଉଡର ଭଳି କିଛି ଜିନିଷ ଧରି ସେମାନେ ପିଚକୁ ଖରାପ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ପିଚରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ କାବୁ କରି ନେଇଛନ୍ତି ଇଂଲଣ୍ଡର ଷ୍ଟାର ପ୍ଲେୟର ଜନି ବେୟାରଷ୍ଟୋ । ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇ ସେ ସିଧା ପଡିଆ ବାହାରେ ଛାଡି ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି । ସେପଟେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପିଚ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସଫଳ ହୋଇ ପାରିନାହାନ୍ତି । ଖେଳାଳି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରୋକିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ।

This needs to stop!! Go on Bairstow!! 🐐

At the end of the first over of the Ashes second test climate activists have ruined the field and Johnny Bairstows whites! (Twitter:// joshschon) #ashes #bairstow #streaker #tackle pic.twitter.com/ZeY3kbM8Wy

— The SPORTS BOOK (@thesportsbo0k) June 28, 2023