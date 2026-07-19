ବିଜେଡି ଛାଡି ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେବେ ବିକ୍ରମ !
ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତା ବିକ୍ରମ ଆରୁଖ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ବିଜେଡି ଛାଡି ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେବେ ବୋଲି ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଖ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (ବିଜେପି)ରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି।
ଏହି ଖବର ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦଳ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲା ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଦଳର ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯିବ।
ମନମୋହନ ସାମଲ କହିଛନ୍ତି, “ବିଜେପିର ଦ୍ୱାର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲା ଅଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସମେତ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଦଳର ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ।” ତେବେ ଏନେଇ ଦଳ ଭଲ ଭାବେ ବିଚାର କରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ ମଧ୍ୟ ସମାନ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆରୁଖ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଲେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦଳ ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେବ।
ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ୧୩ଟି ଆସନ ମଧ୍ୟରୁ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ୧୧ଟି ଆସନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛୁ। ଆସନ୍ତା ନିର୍ବାଚନରେ ସମସ୍ତ ୧୩ଟି ଆସନ ଜିତିବା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ।”
ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଖଙ୍କ ବିଜେପିରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଯୋଗଦାନକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏହି ବିଷୟରେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସାର୍ବଜନୀନ ମତ ଦେଇନାହାନ୍ତି।
ଦଳୀୟ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, ଆଗାମୀ ରାଜନୈତିକ ଲଢ଼େଇ ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ସଂଗଠନ ଓ ଆଧାରକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ବିଜେପି ଏନେଇ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରଖିଛି।