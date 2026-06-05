ଟିଏମସିରେ ମହାବିଦ୍ରୋହ, ଦିଦିଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବେହାଲ, ୫୮ ବିଧାୟକ ଗଢ଼ିଲେ ନୂଆ ଦଳ, ବିଜେପି ସମ୍ପର୍କରେ ୨୦ ସାଂସଦ
ଟିଏମସିରେ ମହାବିଦ୍ରୋହ, ଦିଦିଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବେହାଲ, ୫୮ ବିଧାୟକ ଗଢ଼ିଲେ ନୂଆ ଦଳ
TMC Rebellion: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଦଳ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସକୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ଝଟକା ଲାଗିବାରେ ଲାଗିଛି। ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ବିଦ୍ରୋହ ପରେ ଏବେ ଦଳର ସାଂସଦମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ରୋହ ରାସ୍ତାରେ ବାହାରିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଦଳ ଭାଙ୍ଗିବା ଭୟ ଏବେ ଟିଏମସିକୁ ଭିତରୁ ଭିତରୁ ଖାଉଛି । ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳକୁ ନେଇ ଅନେକ ସାଂସଦ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିବାବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ ୨୦ ଜଣ ସାଂସଦ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଖୁବ୍ଶୀଘ୍ର ପଦ୍ମ ଶିବିରରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରନ୍ତି।
ସଂସଦରେ କମିବ ମମତାଙ୍କ ଦବଦବା
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ସଂସଦରେ ଟିଏମସିର ସମୁଦାୟ ୪୧ ଜଣ ସାଂସଦ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଲୋକସଭାରେ ୨୮ ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ୧୩ ଜଣ ସାଂସଦ ରହିଛନ୍ତି। ସଂଖ୍ୟା ବଳ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଟିଏମସି ସଂସଦରେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଦ୍ୱିତୀୟ ବଡ଼ ଶକ୍ତି। ଯଦି ଏହି ସାଂସଦମାନେ ଦଳ ଛାଡ଼ନ୍ତି, ତେବେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ନିକଟରେ ବିଧାନସଭାରେ ବାଚସ୍ପତି ପଦ ହରାଇବା ଏବଂ କୋଲକାତା ମେୟର ପଦରୁ ଫିରହାଦ୍ ହକିମ ଓ ବିଧାନନଗର ମେୟର କୃଷ୍ଣାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ମମତାଙ୍କ ଉପରେ ରାଜନୈତିକ ଚାପ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ନେଇ ଦଳରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ
ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପିଠାରୁ ପରାଜୟ ପରେ ଦଳ ଭିତରେ କଳହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଦଳର କିଛି ନେତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ସଙ୍ଗଠନ ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ପୁତୁରା ତଥା ସାଂସଦ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବଢ଼ୁଥିଲା, ଯାହା ଅସନ୍ତୋଷକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲା। ଦଳର କିଛି ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଯେ, ଟିଏମସି ଏବେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଚାରିପାଖରେ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିଯାଉଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଥମେ ମେ ୧୯ରେ ଋତବ୍ରତ ବାନାର୍ଜୀ ଏବଂ ବିଧାୟକ ସନ୍ଦୀପନ ସାହା ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ।
୧୩ ଦିନର ହାଇଡ୍ରାମା ଓ ‘ଅପରେସନ କ୍ରାଉନ୍ ପ୍ରିନ୍ସ’
ଦିଲ୍ଲୀର ବଙ୍ଗ ଭବନରେ ୨୨ ମେ’ରେ ଟିଏମସିର ବାଗୀ ବିଧାୟକ ଋତବ୍ରତ ବାନାର୍ଜୀ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ସାକ୍ଷାତକାର ପରେ ଏହି ବିଦ୍ରୋହ ତୀବ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲା। ଏହାପରେ ବିଧାନସଭାରେ ଦଳୀୟ ଦଲିଲରେ ଜାଲ୍ ଦସ୍ତଖତ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ମାମଲା କୋର୍ଟ ଓ ସିଆଇଡି ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ସୋନାରପୁର ଗସ୍ତ ବେଳେ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଉପରେ ଜନସାଧାରଣ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ଯାହା ପରେ ଦଳର ନେତା ଓ ବିଧାୟକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଦୂରତା ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା।
ଜୁନ୍ ୧ ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ସିଆଇଡି ତଦନ୍ତ ବିଷୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପରେ ଟିଏମସି ପକ୍ଷରୁ ଋତବ୍ରତ ବାନାର୍ଜୀ ଏବଂ ସନ୍ଦୀପନ ସାହାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ବିଦ୍ରୋହକୁ ରୋକିବା ବଦଳରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ବାଗୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ‘ଅପରେସନ କ୍ରାଉନ୍ ପ୍ରିନ୍ସ’ର ନାମ ଦେଇଥିଲେ।