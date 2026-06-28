ମୋଦିଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ହେବ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଦଳବଦଳ, ଶକ୍ତିକାନ୍ତ ଦାସ ହେବେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ, ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ
ମୋଦିଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ହେବ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଦଳବଦଳ, ଶକ୍ତିକାନ୍ତ ଦାସ ହେବେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ
Modi Cabinet Reshuffle: ସଂସଦର ଆଗାମୀ ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଅଦଳବଦଳକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି । ଯଦିଓ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏ ନେଇ କୌଣସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ, ତଥାପି ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷକମାନଙ୍କ ମତରେ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ ।
ଏଥିରେ କିଛି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିବାକୁ ଥିବାବେଳେ କିଛି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଦରୁ ହଟାଯାଇପାରେ । ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚର୍ଚ୍ଚା କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲିଛି, ଯିଏକି ନିକଟରେ ‘ନିଟ୍’ ପେପର ଲିକ୍ ବିବାଦ ପରେ ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି ଜୋର ଧରିଛି । ଏହାକୁ ଦେଖି ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ବଦଳିବା ନେଇ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ।
କାହାକୁ ମିଳିବ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ?
ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯେ, ଆରବିଆଇର ପୂର୍ବତନ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଶକ୍ତିକାନ୍ତ ଦାସଙ୍କୁ ନୂଆ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇପାରେ । ଯଦି ଏପରି ହୁଏ, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳରୁ ହଟାଇବା ବଦଳରେ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇପାରେ ।
ଶକ୍ତିକାନ୍ତ ଦାସ ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ, ଯାହାଙ୍କର ଅର୍ଥନୀତି, ଟିକସ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦଶନ୍ଧି ଦଶନ୍ଧିର ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି । ସେ ୨୦୧୮ ରୁ ୨୦୨୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରବିଆଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ଯଦି ଶକ୍ତିକାନ୍ତ ଦାସ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ସେ ପୂର୍ବତନ ଆରବିଆଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ସେହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗ୍ରୁପ୍ରେ ସାମିଲ ହେବେ, ଯେଉଁମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦେଶର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ । ଏହି ତାଲିକାରେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ମନମୋହନ ସିଂହ ଏବଂ ସି.ଡି. ଦେଶମୁଖ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି । ଯେହେତୁ ଶକ୍ତିକାନ୍ତ ଦାସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂସଦର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ନାହାଁନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ନିଯୁକ୍ତ ହେବାର ୬ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭାର ସଦସ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ।
ମୋଦୀ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ କାହାକୁ ମିଳିପାରେ ସ୍ଥାନ?
ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳରେ ନୂଆ ଚେହେରା ଭାବେ ଅନେକ ନାମକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନୀତିଶ କୁମାର, ଶକ୍ତିକାନ୍ତ ଦାସ, ସୁଖେନ୍ଦୁ ଶେଖର ରୟ, ତରୁଣ ଚୁଘ୍, ରାଘବ ଚଢ଼ା ଏବଂ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସିନ୍ଦେ ପ୍ରମୁଖ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି । ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଫେରବଦଳ ସମୟରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ପଞ୍ଜାବ ଭଳି ରାଜ୍ୟରେ ଆଗକୁ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନକୁ ମଧ୍ୟ ନଜରରେ ରଖାଯାଇପାରେ ।
ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ବିଭାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମନୋହର ଲାଲ ଖଟ୍ଟର, ରବନୀତ ସିଂହ ବିଟ୍ଟୁ, ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ, ହରଦୀପ ସିଂହ ପୁରୀ ଏବଂ ନିତିନ ଗଡ଼କରୀ ଅଛନ୍ତି । ତେବେ ଏହି ସମସ୍ତ ନାମ କେବଳ ରାଜନୈତିକ ଆକଳନ ଏବଂ ଅନୁମାନ ଉପରେ ଆଧାରିତ ।
ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇ ନାହିଁ । ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ନପାଇଛି, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା କେବଳ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇ ରହିବ ।