ମୋଦିଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟ୍‌ରେ ହେବ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଦଳବଦଳ, ଶକ୍ତିକାନ୍ତ ଦାସ ହେବେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ, ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ

ମୋଦିଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟ୍‌ରେ ହେବ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଦଳବଦଳ, ଶକ୍ତିକାନ୍ତ ଦାସ ହେବେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ

By Jyotirmayee Das

Modi Cabinet Reshuffle: ସଂସଦର ଆଗାମୀ ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟ୍‌ରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଅଦଳବଦଳକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି । ଯଦିଓ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏ ନେଇ କୌଣସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ, ତଥାପି ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷକମାନଙ୍କ ମତରେ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ ।

ଏଥିରେ କିଛି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିବାକୁ ଥିବାବେଳେ କିଛି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଦରୁ ହଟାଯାଇପାରେ । ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚର୍ଚ୍ଚା କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲିଛି, ଯିଏକି ନିକଟରେ ‘ନିଟ୍’ ପେପର ଲିକ୍ ବିବାଦ ପରେ ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି ଜୋର ଧରିଛି । ଏହାକୁ ଦେଖି ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ବଦଳିବା ନେଇ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ।

କାହାକୁ ମିଳିବ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ?

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ସାତ ଜନମ ନୁହେଁ, ଏଇ ଜନମରେ ନିଜ ଜୀବନ ସାଥୀକୁ…

ISROରେ ବାହାରିଲା ଚାକିରି; କେମିତି କରିବେ…

ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯେ, ଆରବିଆଇର ପୂର୍ବତନ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଶକ୍ତିକାନ୍ତ ଦାସଙ୍କୁ ନୂଆ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇପାରେ । ଯଦି ଏପରି ହୁଏ, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳରୁ ହଟାଇବା ବଦଳରେ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇପାରେ ।

ଶକ୍ତିକାନ୍ତ ଦାସ ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ, ଯାହାଙ୍କର ଅର୍ଥନୀତି, ଟିକସ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦଶନ୍ଧି ଦଶନ୍ଧିର ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି । ସେ ୨୦୧୮ ରୁ ୨୦୨୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରବିଆଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଛନ୍ତି ।

ଯଦି ଶକ୍ତିକାନ୍ତ ଦାସ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ସେ ପୂର୍ବତନ ଆରବିଆଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ସେହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗ୍ରୁପ୍‌ରେ ସାମିଲ ହେବେ, ଯେଉଁମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦେଶର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ । ଏହି ତାଲିକାରେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ମନମୋହନ ସିଂହ ଏବଂ ସି.ଡି. ଦେଶମୁଖ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି । ଯେହେତୁ ଶକ୍ତିକାନ୍ତ ଦାସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂସଦର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ନାହାଁନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ନିଯୁକ୍ତ ହେବାର ୬ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭାର ସଦସ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ମୋଦୀ କ୍ୟାବିନେଟ୍‌ରେ କାହାକୁ ମିଳିପାରେ ସ୍ଥାନ?

ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳରେ ନୂଆ ଚେହେରା ଭାବେ ଅନେକ ନାମକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନୀତିଶ କୁମାର, ଶକ୍ତିକାନ୍ତ ଦାସ, ସୁଖେନ୍ଦୁ ଶେଖର ରୟ, ତରୁଣ ଚୁଘ୍, ରାଘବ ଚଢ଼ା ଏବଂ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସିନ୍ଦେ ପ୍ରମୁଖ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି । ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଫେରବଦଳ ସମୟରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ପଞ୍ଜାବ ଭଳି ରାଜ୍ୟରେ ଆଗକୁ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନକୁ ମଧ୍ୟ ନଜରରେ ରଖାଯାଇପାରେ ।

ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ବିଭାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମନୋହର ଲାଲ ଖଟ୍ଟର, ରବନୀତ ସିଂହ ବିଟ୍ଟୁ, ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ, ହରଦୀପ ସିଂହ ପୁରୀ ଏବଂ ନିତିନ ଗଡ଼କରୀ ଅଛନ୍ତି । ତେବେ ଏହି ସମସ୍ତ ନାମ କେବଳ ରାଜନୈତିକ ଆକଳନ ଏବଂ ଅନୁମାନ ଉପରେ ଆଧାରିତ ।

ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇ ନାହିଁ । ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ନପାଇଛି, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା କେବଳ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇ ରହିବ ।

You might also like More from author
More Stories

ସାତ ଜନମ ନୁହେଁ, ଏଇ ଜନମରେ ନିଜ ଜୀବନ ସାଥୀକୁ…

ISROରେ ବାହାରିଲା ଚାକିରି; କେମିତି କରିବେ…

ବଢ଼ିଲା ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଟେନସନ୍? ଆଗାମୀ ୩୦ ଦିନ…

ରାମ ମନ୍ଦିର ଦାନ ଅର୍ଥ ଚୋରିକୁ ନେଇ…

1 of 28,450