ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ ଡେଲିଭରି ଏବେ ଆହୁରି ଦ୍ରୁତ ହେବ, ସରକାର କଲେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ
ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ ଡେଲିଭରି ଏବେ ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ହେବ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଡାକ ବିଭାଗ ଇନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ (ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ) ପାଇଁ ଟାରିଫ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ନୂଆ ସୁବିଧା ପ୍ରଚଳନ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ ୧ ଅକ୍ଟୋବର, ୨୦୨୫ ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ।
୧ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯୮୬ ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ ସାରା ଦେଶରେ ଏହାର ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ବିତରଣ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ଇଣ୍ଡିଆ ପୋଷ୍ଟର ଆଧୁନିକୀକରଣର ଅଂଶ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ସେବା ଘରୋଇ କୋରିଅର୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏକ ଦୃଢ଼ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରେ।
ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ ଟାରିଫ୍ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୧୨ ରେ ସଂଶୋଧିତ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ଦ୍ଧିତ ପରିଚାଳନା ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ନୂତନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାରେ ନିବେଶକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଟାରିଫ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ସହିତ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସୁବିଧା ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ନୂଆ ସୁବିଧା ଯୋଡାଯାଇଛି।
ନୂଆ ସୁବିଧା:
ପଞ୍ଜୀକରଣ ସେବା – ପଞ୍ଜୀକରଣ ଏବେ ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ (ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ୍ / ପାର୍ସଲ୍) ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ। ଡେଲିଭରୀ କେବଳ ଠିକଣାପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଅଧିକୃତ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ପାଖରେ କରାଯିବ। ପ୍ରତି ଜିନିଷ ପାଇଁ ୫ଟଙ୍କା ଶୁଳ୍କ ଏବଂ GST ନିଆଯିବ।
OTP ଡେଲିଭରି – ଏହି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କେବଳ ଠିକଣାକାରୀ OTP ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ ବିତରଣ ଅନୁମତି ଦିଏ। ଏହା ପ୍ରତି ଜିନିଷ ପାଇଁ ୫ ଟଙ୍କା ଏବଂ GST ମଧ୍ୟ ଆଦାୟ କରେ।
ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରିହାତି – ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଶୁଳ୍କ ଉପରେ ୧୦% ରିହାତି ମିଳିବ।
ନୂତନ ବଲ୍କ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ରିହାତି – ନୂତନ ବଲ୍କ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ୫% ରିହାତି ଦିଆଯିବ।
SMS ଆଧାରିତ ବିତରଣ ସୂଚନା – ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ SMS ମାଧ୍ୟମରେ ଡେଲିଭରି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା ପାଇବେ।
ସୁବିଧାଜନକ ଅନଲାଇନ୍ ବୁକିଂ ସେବା – ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ ବୁକିଂର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ।
ରିଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ଡେଲିଭରି ଅପଡେଟ୍ – ଆପଣ ରିଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ଡେଲିଭରି ଅପଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ।
ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ – ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଞ୍ଜୀକରଣ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଏବେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ,
ନୂତନ ଟାରିଫ୍ ହାର: ସରକାର ଏବେ ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ ଶୁଳ୍କ ସଂଶୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ମାସ ୧ ତାରିଖରୁ ୫୦ ଗ୍ରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଦୂରତା ପାଇଁ ୧୯ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ଦୂରତା ପାଇଁ ୪୭ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରାଯିବ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ୫୧ ଗ୍ରାମରୁ ୨୫୦ ଗ୍ରାମ ଓଜନର ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଦୂରତା ପାଇଁ ୨୪ ଟଙ୍କା, ୨୦୦ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୫୯ ଟଙ୍କା, ୨୦୧ କିଲୋମିଟରରୁ ୫୦୦ କିଲୋମିଟର ପାଇଁ ୬୩ ଟଙ୍କା, ୫୦୧ ଏବଂ ୧୦୦୦ କିଲୋମିଟର ପାଇଁ ୬୮ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ଦୂରତା ପାଇଁ ୭୭ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡିବ।
୨୫୧ ଗ୍ରାମରୁ ୫୦୦ ଗ୍ରାମ ଓଜନର ବାକି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଦୂରତା ପାଇଁ ୨୮ ଟଙ୍କା, ୨୦୦ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୭୦ ଟଙ୍କା, ୨୦୧ କିଲୋମିଟରରୁ ୫୦୦ କିଲୋମିଟର ମଧ୍ୟରେ ୭୫ ଟଙ୍କା, ୫୦୧ କିଲୋମିଟରରୁ ୧୦୦୦ କିଲୋମିଟର ପାଇଁ ୮୨ ଟଙ୍କା, ୨୦୧ କିଲୋମିଟରରୁ ୧୦୦୦ କିଲୋମିଟର ପାଇଁ ୮୨ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡିବ। ୧୦୦୧ କିଲୋମିଟରରୁ ୨୦୦୦ କିଲୋମିଟର ଦୂରତା ପାଇଁ ୮୬ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ଦୂରତା ପାଇଁ ୯୩ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡିବ।
କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତିରାଦିତ୍ୟ ସିନ୍ଧିଆ ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି କହିଛନ୍ତି, “ଏବେ ଗତି ଏବଂ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଆସିଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଇଣ୍ଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟକୁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଆଧାରିତ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି।”