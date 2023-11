(Video) ଛଅଟି ଯାନକୁ ଧକ୍କା ଦେଲା କାର, ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୩ ମୃତ, ୬ ଗୁରୁତର

ମୁମ୍ବାଇ: ମୁମ୍ବାଇରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ତିନି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏଥିସହ ନଅ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତର। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଅନେକ ଗାଡି ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ମୁମ୍ବାଇର ବାନ୍ଦ୍ରାଠାରେ ଘଟିଛି।

ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସର ଡିସିପି କୃଷ୍ଣକାନ୍ତ ଉପାଧ୍ୟାୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଗୁରୁବାର ରାତି ପ୍ରାୟ ୧୦.୧୫ ସମୟରେ ୱର୍ଲିରୁ ବାନ୍ଦ୍ରା ଯାଉଥିବା ଏକ କାର ଯାଉଥିଲା। କାରଟି ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଥିଲା। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ସାଗର ଲିଙ୍କରେ ଥିବା ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜା ଠାରୁ ୧୦୦ ମିଟର ଦୂରରେ ଏକ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସୁଥିବା କାର ଏକ ଗାଡି ସହିତ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ଏହା ପରେ କାରଟି ଆହୁରି ଦୁଇ ତିନିଟି ଗାଡି ସହିତ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା।

ଡିସିପି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସୁଥିବା କାର ପ୍ରାୟ ନଅଟି ଗାଡି ଏବଂ ଏକ ଡଜନ ଲୋକଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ତିନି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏଥିସହିତ ନଅ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହାର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି। ଦୁଇ ଆହତଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତର ବୋଲି ଡାକ୍ତରମାନେ କହିଛନ୍ତି। ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଖୋଜା ଚାଲିଛି।

#WATCH | Maharashtra | Around 12 people injured after a speeding car collided with a total of 6 vehicles parked at the toll plaza in the Bandra direction. The speeding car was coming from Worli towards Bandra. 3 of the injured are in serious condition: Mumbai Police

