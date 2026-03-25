PSL ରେ ମିଳୁଥିଲା ଅଧିକ ଟଙ୍କା, ଅଫରକୁ ଛି କରି ଏବେ IPL ବାଛିଲେ ଖେଳାଳି; ଧୋନୀଙ୍କ CSKରେ ଆସିବେ ନଜର

Spencer Johnson PSL vs IPL Salary: IPL ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ୨୮ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ସୁପର ଲିଗ୍ ସମାନ ସମୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ଅନେକ ବିଦେଶୀ ଖେଳାଳି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। IPL ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ PSL ବାଛନ୍ତି। PSL ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୬ ରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, IPL ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ୨୮ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।

ପୂର୍ବରୁ, ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ PSL ରେ ଖେଳିବାକୁ ଥିବା ଜନସନଙ୍କ ବଦଳ ଭାବରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିୟ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ସ୍ପେନ୍ସର ଜନସନଙ୍କୁ ନିଜ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିଥିଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ, PSL ରେ ଜନସନଙ୍କ ଦରମା ଅଧିକ ଥିଲା।

ସ୍ପେନ୍ସର ଜନସନଙ୍କୁ ୨୦୨୬ ପାକିସ୍ତାନ ସୁପର ଲିଗ୍ ପାଇଁ କ୍ୱେଟା ଗ୍ଲାଡିଏଟର୍ସ ଦଳରେ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ସେ PSL ରୁ ଓହରିଗଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ ତାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଦଳରେ ସାମିଲ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ସେ ନାଥନ ଏଲିସଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେଇଥିଲେ, ଯିଏ ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଏଲିସ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୧ ତାରିଖରେ ଘରୋଇ ଦିନିକିଆ କପ୍ ଫାଇନାଲ୍ ସମୟରେ ହାମଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ୍ ଆଘାତ ପାଇଥିଲେ।

IPL ମ୍ୟାଚ୍ କେବେ ଏବଂ କେଉଁଠି ଦେଖିବେ LIVE?…

ରିଙ୍କୁ ସିଂହ ହେଲେ ରିଜନାଲ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ଅଫିସର,…

ଅଧିକ ଦରମା ପାଇ ମଧ୍ୟ PSL ଛାଡିଲେ: ସମସ୍ତ ଖେଳାଳି IPLରେ ଖେଳିବାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଅନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସ୍ପେନ୍ସର ଜନସନ PSL ତୁଳନାରେ କମ୍ ଦରମା ପାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ IPLରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଜନସନ ଗତ ବର୍ଷ IPLରେ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ପାଇଁ ଖେଳିଥିଲେ, ଚାରୋଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ଜନସନ ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ ପାଇଁ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ, ସେହି ସିଜନରେ ପାଞ୍ଚଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଚାରିଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ।

କ୍ୱେଟା ଗ୍ଲାଡିଏଟର୍ସ ଜନସନଙ୍କୁ ୫୬ ନିୟୁତ PKR ରେ ଚୁକ୍ତିବଦ୍ଧ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାରେ ୧୮.୭ ନିୟୁତ ଟଙ୍କା ସହିତ ସମାନ। ସେ ୧୫ ନିୟୁତ ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ୩.୭ ନିୟୁତ ଟଙ୍କା କମ୍ ଚୁକ୍ତିରେ CSK ରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ତଥାପି, IPL ହେଉଛି PSL ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ବଡ଼ କ୍ରିକେଟ ଲିଗ୍, ଯାହା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଦେଖାଯାଏ। ଜନସନ ଧୋନିଙ୍କ ସହିତ ଡ୍ରେସିଂ ରୁମ୍ ସେୟାର କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ।

IPL ମ୍ୟାଚ୍ କେବେ ଏବଂ କେଉଁଠି ଦେଖିବେ LIVE?…

ରିଙ୍କୁ ସିଂହ ହେଲେ ରିଜନାଲ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ଅଫିସର,…

ସରକାରୀ ଚାକିରି ପରେ, ରିଙ୍କୁ ସିଂହଙ୍କୁ…

RCBର ପ୍ଲେଇଂ ୧୧ରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ! ୟଶ…

