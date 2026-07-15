୧୯୯୯ର ସେହି ଲୋମହର୍ଷକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ: କିଏ ସେହି ଦାରା ସିଂହ?
୧୯୯୯ ମସିହାରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ମିସନାରୀ ଗ୍ରାହମ ଷ୍ଟେନ୍ସ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ନାବାଳକ ପୁଅଙ୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଦାରା ସିଂହର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଅକାଳ ମୁକ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସର ଅନ୍ୟତମ ଭୟାନକ ଅପରାଧର ସ୍ମୃତିକୁ ପୁଣି ଥରେ ସତେଜ କରିଛି।
ଭୁବନେଶ୍ୱର : ୧୯୯୯ ମସିହାରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲୀୟ ମିଶନାରୀ ଗ୍ରାହମ୍ ଷ୍ଟେନ୍ସ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ନାବାଳକ ପୁଅଙ୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଦାରା ସିଂହଙ୍କୁ ଜେଲରୁ ଅକାଳରେ ମୁକ୍ତ କରିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ଭୟାନକ ଅପରାଧମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ, ଯାହା ପୁଣି ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ସେହି ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତିକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିଛି। ଗ୍ରାହମ୍ ଷ୍ଟେନ୍ସ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଫିଲିପ୍ ଓ ତିମୋଥିଙ୍କୁ ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରାଯିବା ଘଟଣା ସାରା ଭାରତ ତଥା ବିଶ୍ୱ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଦେଶରେ ଧର୍ମୀୟ ହିଂସାକୁ ନେଇ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଥିଲା।
୧୯୯୯ ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ୨୨-୨୩ ରାତିରେ, କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ମନୋହରପୁର ଗ୍ରାମରେ ଏହି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଓଡ଼ିଶାର କୁଷ୍ଠରୋଗୀ ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସେବା କରୁଥିବା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲୀୟ ମିଶନାରୀ ଗ୍ରାହମ୍ ଷ୍ଟେନ୍ସ ନିଜର ଦୁଇ ପୁଅ ଫିଲିପ୍ (୧୦) ଏବଂ ତିମୋଥି (୬)ଙ୍କ ସହ ଏକ ଷ୍ଟେସନ୍ ୱାଗନ୍ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଶୋଇଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଦାରା ସିଂହ (ଯାହାର ପ୍ରକୃତ ନାମ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପାଳ)ଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପ୍ରାୟ ୫୦ ଜଣିଆ ଏକ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଦଳ ଗାଡ଼ିଟିକୁ ଘେରିଯାଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଗାଡ଼ି ଉପରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳି ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଭିତରେ ଥିବା ଗ୍ରାହମ୍ ଷ୍ଟେନ୍ସ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ନାବାଳକ ପୁଅଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଆସିବାକୁ ଦେଇନଥିଲେ। ଫଳରେ ତିନିଜଣ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ ହୋଇ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସର ମାତ୍ର ତିନି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଘଟିଥିବା ଏହି ଘଟଣା ସାରା ଦେଶକୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଥିଲା।
ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଦାରା ସିଂହଙ୍କୁ ଏହି ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ ହତ୍ୟାକାରୀ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲେ। ସେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋ-ସୁରକ୍ଷା ଆନ୍ଦୋଳନ ସହ ଜଡ଼ିତ ଜଣେ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ କର୍ମୀ ଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା ଯେ, ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ଏହି ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏକ ବର୍ଷର ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୦୦ରେ ଦାରା ସିଂହ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ।
୨୦୦୩ ମସିହାରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋର୍ଟ ଦାରା ସିଂହ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ୧୨ ଜଣଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଦାରା ସିଂହଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ମିଳିଥିଲା। ପରେ ମାମଲାଟି ଉପର କୋର୍ଟକୁ ଯାଇଥିଲା। ୨୦୧୧ ମସିହାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଦାରା ସିଂହଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡକୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାକୁ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଗଠିତ ‘ନ୍ୟାୟମୂର୍ତ୍ତି ଡି.ପି. ୱାଧୱା କମିଶନ’ ମଧ୍ୟ ଦାରା ସିଂହ ଓ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଦାୟୀ କରିଥିଲେ।
ଏହି ଘଟଣାର ଏକ ବିଶେଷ ଦିଗ ହେଉଛି ଗ୍ରାହମ୍ ଷ୍ଟେନ୍ସଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଗ୍ଲାଡିସ୍ ଷ୍ଟେନ୍ସଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ସେ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ହତ୍ୟାକାରୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ସେ କିଛି ବର୍ଷ ଭାରତରେ କୁଷ୍ଠରୋଗୀଙ୍କ ସେବା ଜାରି ରଖିବା ପରେ ୨୦୦୪ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଫେରିଯାଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାରା ସିଂହଙ୍କ ମୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିବାରୁ, ୧୯୯୯ର ଏହି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ପୁଣି ଥରେ ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସର ଏକ କଳା ଅଧ୍ୟାୟ ଭାବେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛି।