ଡାଇବେଟିସଠୁ କ୍ୟାନ୍ସର: ବଡ଼ ବଡ଼ ରୋଗ ପାଇଁ ରାମବାଣ ଏହି ପରିବା, କେହି ଜାଣିନଥିବେ ଏହାର ଫାଇଦା…

ବଡ଼ ବଡ଼ ରୋଗ ପାଇଁ ରାମବାଣ ଏହି ପରିବା । ଡାଇବେଟିସଠୁ ନେଇ କ୍ୟାନ୍ସର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ରୋଗକୁ ମୂଳରୁ ଦୂର କରେ ଏହି ପରିବା । କେହି ଜାଣିନଥିବେ ଏହାର ଫାଇଦା । ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣଇବା ତାହା କଣ ।

By Seema Mohapatra
CELLNET

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ଆମକୁ ପ୍ରାୟତଃ ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ସୁସ୍ଥ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଏ । ସବୁଜ ପନିପରିବା ସବୁଠାରୁ ପ୍ରାଥମିକତା। ଆମ ଶରୀରକୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପୁଷ୍ଟିକର ପଦାର୍ଥ ଯୋଗାଇବା ସହ ଆମକୁ ଅନେକ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ ଏହି ପରିବା। ଏପରି ଏକ ପନିପରିବା ହେଉଛି କାଣ୍ଟୋଲା ବା କାଙ୍କଡ଼ । ଯାହା ଲିଚି ପରି ଆକୃତିର, କିନ୍ତୁ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର। ଏହାକୁ ଆୟୁର୍ବେଦର ଏକ ସମ୍ପତ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଯାଦୁକରୀ ପନିପରିବା କ’ଣ ଲାଭ ଦେଇପାରେ ତାହା ଜାଣିବା ।

8+ Hundred Fresh Green Spine Gourd Royalty-Free Images, Stock Photos & Pictures | Shutterstock

କାଙ୍କଡ଼ରେ କାରୋଟିନୋଏଡ୍, ଲ୍ୟୁଟିନ୍ ଭଳି ଅନେକ ଉପାଦାନ ରହିଥାଏ। ଯାହା ଆମକୁ ଚକ୍ଷୁ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅନେକ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। କାଙ୍କଡ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କର୍କଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ କମିଯାଏ। କାଙ୍କଡ଼ରେ ଭିଟାମିନ୍ ସି ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ଥାଏ ଯାହା ଶରୀରରୁ ମୁକ୍ତ ରେଡିକାଲ୍ ଏବଂ ଟକ୍ସିନ୍ ବାହାର କରିଥାଏ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହା କେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ରୋଗ ପାଇଁ ରାମବାଣ ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ODI ପାଇଁ ଟିମ୍ ଘୋଷଣା; ଏହି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ…

୧୫୦୦ ଟଙ୍କା ଦେଇ କଙ୍ଗନା କିଣିଲେ ଖଦି ଶାଢୀ,…

Spiny Gourd (কাঁকরোল)

ମଧୁମେହ

ମଧୁମେହ ବା ଡାଇବେଟିସ ଏକ ଜଟିଳ ରୋଗ । ଯାହା ପାଇଁ ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡ଼େ । କାରଣ ଏହା ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଅଙ୍ଗକୁ ଖରାପ କରିଦେଇପାରେ। କାଙ୍କଡ଼ରେ ଥିବା ଅଧିକ ଫାଇବର ପରିମାଣ ରକ୍ତ ଶର୍କରା ସ୍ତରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।

ଥଣ୍ଡା, କାଶ, ଗଳା ଯନ୍ତ୍ରଣା

ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଋତୁ ସମୟରେ, ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ଥଣ୍ଡା, କାଶ ଏବଂ ଗଳା ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଶିକାର ହେଉ। ଏହି ଋତୁକାଳୀନ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ, ଆମକୁ କାଙ୍କଡ଼ ଖାଇବା ଉଚିତ । କାରଣ ଏହା ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରେ ଏବଂ ସଂକ୍ରମଣର ଆଶଙ୍କା ହ୍ରାସ କରେ।

କର୍କଟ ବା କ୍ୟାନ୍ସର ଏବଂ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍

ଏକ ବିପଦଜନକ ରୋଗ, ପ୍ରାୟତଃ ଘାତକ। ଏହାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ନିୟମିତ କାଙ୍କଡ଼ ଖାଇବା ଉଚିତ। ଏଥିରେ ଲ୍ୟୁଟିନ୍ ଥାଏ, ଯାହା ଆମକୁ କର୍କଟ ଏବଂ ହୃଦରୋଗର ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ।

ହାଇ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର

ଯେଉଁମାନେ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ (ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ)ରେ ପୀଡିତ, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାଙ୍କଡ଼ ଖାଇବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଏହି ପନିପରିବାରୁ ରସ ବାହାର କରି ପିଇପାରିବେ। ଏହା ରକ୍ତଚାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।

ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଦୂର କରେ

କାଙ୍କଡରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଫ୍ଲାଭୋନାଏଡ୍ ରହିଛି। ଯେପରିକି, ଲୁଟେନ୍, ବିଟା କାରୋଟିନ୍, ଜିଆକ୍ସାଣ୍ଟିନ୍ ଇତ୍ୟାଦି। ଏହିସବୁ ଉପାଦାନ ଆମ ଚର୍ମରୁ ମଇଳା ସଫା କରିଥାଏ। ଏଥିସହ ତ୍ୱଚାରେ ଚମକ ଆଣିଥାଏ। କାଙ୍କଡ଼ରେ ଆଣ୍ଟି-ଏଜିଙ୍ଗ୍ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ମିଡ଼ିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ କାଙ୍କଡ଼ରେ ଥିବା ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ପ୍ରଦୂଷଣ ଏବଂ ବୟସ କାରଣରୁ କୋଷରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ମୁକ୍ତ ରେଡିକାଲକୁ ଦୂର କରିଥାଏ। ଯାହା ଫଳରେ ଶରୀରକୁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଜନିତ ପ୍ରଭାବରୁ କିଛିକାଂଶରେ କମାଇଥାଏ।

ଓଜନ ହ୍ରାସ

ଡାକ୍ତରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ କାଙ୍କଡ଼ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଓଜନ ହ୍ରାସ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମେଦବହୁଳତା ରହିଛି କିମ୍ୱା ଯେଉଁମାନେ ଏକ ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ଗଠନ ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କାଙ୍କଡ ଖାଇବା ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ। କାଙ୍କଡରେ ଫାଇଟୋନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ୍ ଏବଂ ଫାଇବର ଥାଏ, ଯାହା ଶରୀରକୁ ଅନେକ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। କାଙ୍କଡ଼ ଏପରି ଏକ ପରିବା ଯେଉଁଥିରେ କ୍ୟାଲୋରୀ ବହୁତ କମ୍ ଥାଏ। ୧୦୦ ଗ୍ରାମ କାଙ୍କଡ ଖାଇଲେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ମାତ୍ର ୧୭ କ୍ୟାଲୋରୀ ମିଳିବ।

You might also like More from author
More Stories

ODI ପାଇଁ ଟିମ୍ ଘୋଷଣା; ଏହି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ…

୧୫୦୦ ଟଙ୍କା ଦେଇ କଙ୍ଗନା କିଣିଲେ ଖଦି ଶାଢୀ,…

ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଲେଣି ଟ୍ରମ୍ପ, H-1B ଭିସାର ଫି…

କେବଳ ପଡ଼ିଆରେ ନୁହେଁ ରୋଜଗାରରେ ବି ରିଷଭ…

1 of 29,183