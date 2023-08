‘ହର ଘର ତିରଙ୍ଗା’ ଅଭିଯାନ: ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଅଗଷ୍ଟ ୧୩ ତାରିଖରୁ ୧୫ ତାରିଖ ଯାଏଁ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ହର ଘର ତ୍ରୀରଙ୍ଗା ଅଭିଯାନ । ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଦେଶର ଜନତା ମାନଙ୍କୁ ଏହି ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ହେବାକ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମର ଜାତୀୟ ପତାକା ତ୍ରିରଙ୍ଗା ହେଉଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ଏବଂ ଏକତାର ପ୍ରତୀକ। ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଭାବନା ଏହି ପତାକା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିଛି, ଏବଂ ସେମାନେ ଦେଶର ବିକାଶ ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ।

ତେବେ ଜନସାଧାରଣମାନେ ୧୩ ରୁ ୧୫ ତାରିଖ ଯାଏଁ ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ଏହି ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ହୋଇ ତ୍ରୀରଙ୍ଗା ସହିତ ଫଟୋ ଉଠାଇ ‘ହର ଘର ତିରଙ୍ଗା’ harghartiranga.com ଲିଙ୍କରେ ଅପଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ । ଏହି ଅଭିଯାନ ଦିଲ୍ଲୀର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏକ ବାଇକ୍ ରାଲିରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ । ଏହି ରାଲି ପ୍ରଗତି ମଇଦାନରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍ ଦେଇ ମେଜର ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ ଷ୍ଟାଡିୟମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ ।

The Tiranga symbolises the spirit of freedom and national unity. Every Indian has an emotional connect with the Tricolour and it inspires us to work harder to further national progress. I urge you all to take part in the #HarGharTiranga movement between 13th to 15th August.…

— Narendra Modi (@narendramodi) August 11, 2023