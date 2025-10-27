ଛଟ୍ ପୂଜାରେ ମହିଳାମାନେ କାହିଁକି ଲଗାନ୍ତି ମଥାରୁ ନାକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିନ୍ଦୂର? ଜାଣନ୍ତୁ ନାରଙ୍ଗୀ ସିନ୍ଦୂର ପିନ୍ଧିବାର ମହତ୍ତ୍ଵ..
ଭାରତରେ ବାର ମାସରେ ୧୩ ପର୍ବ ପାଳନ ଖୁବ୍ ଧୁମଧାମରେ କରାଯାଇଥାଏ। ଆଷାଢ଼ ମାସରୁ ଲଗାତାର ବ୍ରତ ଏବଂ ପର୍ବ ପର୍ବାଣୀ ଲାଗି ରହିଛି। ଏଥି ମଧ୍ୟରୁ ନିର୍ଜଳା ଉପବାସ ଅନ୍ୟତମ ଥିବା ବେଳେ ଛଟ୍ ପୂଜା ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଛଟ୍ ପୂଜାରେ ମହିଳାମାନେ ୩୬ ଘଣ୍ଟା କାଳ ନିର୍ଜଳା ରହି, ଏହି ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି।
ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହା ୨୫ ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ୨୮ ଅକ୍ଟୋବରରେ ସମାପନ ହେବ। ତେବେ ଏହି ଶୁଭ ଅବସରରେ ମହିଳାମାନେ ଲମ୍ବା ସିନ୍ଦୂର ଟିକା ଲଗାଇଥାନ୍ତି, ଯାହା ନାକରୁ ମଥା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିଥାଏ।ହେଲେ ଏହା ପଛରେ ଲୁଚିରହିଛି ଅନେକ ମହତ୍ତ୍ୱ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ବିଷୟରେ..
ନାରଙ୍ଗୀ ରଙ୍ଗର ସିନ୍ଦୂର ଲଗାଇବାର ମହତ୍ତ୍ବ: ସାଧାରଣତଃ ମହିଳାମାନେ ଲାଲରଙ୍ଗର ସିନ୍ଦୂର ମଥାରେ ଲଗାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଛଟ୍ ପୂଜାରେ ମହିଳାମାନେ ମଥାଠାରୁ ନାକ ଯାଏଁ କମଳା ରଙ୍ଗ ବା ନାରଙ୍ଗୀ ରଙ୍ଗର ସିନ୍ଦୂର ଲଗାଇଥାନ୍ତି।
କାହାକୁ ପୂଜା କରାଯାଏ: ଛଟ୍ ପର୍ବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ନାରଙ୍ଗୀକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ପ୍ରତୀକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏଥିସହ ଏହି ରଙ୍ଗକୁ ପବିତ୍ର, ଶକ୍ତି ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଭାବେ ବିଶ୍ବାସ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି କାରଣ ପାଇଁ ମହିଳାମାନେ ଛଟ୍ ପୂଜାରେ ନାରଙ୍ଗୀ ସିନ୍ଦୂର ଲଗାଇଥାନ୍ତି।
ନାକରୁ ମଥା ଯାଏଁ ସିନ୍ଦୂର ପିନ୍ଧିବାର କାରଣ: ବିହାର ଏବଂ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳର ମହିଳାମାନେ ଏମିତି ସିନ୍ଦୂର ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ମାନ୍ୟତା ରହିଛି ଯେ, ଏମିତି ସିନ୍ଦୂର ପିନ୍ଧି ବ୍ରତଧାରୀ ମହିଳା ନିଷ୍ଠାର ସହ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ମଥାରୁ ନାକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିନ୍ଦୂର ପିନ୍ଧିବାକୁ ପରିବାରରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହି ସିନ୍ଦୂରର ଗାର ଯେତେ ଲମ୍ବା ହେବ ସ୍ଵାମୀଙ୍କର ଆୟୁଷ ସେତେ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ବାସ ରହିଛି।